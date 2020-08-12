Выход метро «Театральная» могут перенести от Мариинского театра. Против выступает Валерий Гергиев

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, в настоящий момент конкретного решения, будет ли вестибюль станции «Театральная» выходить на одноименную площадь перед зданием Мариинского театра, нет. Оно будет принято с учетом мнения экспертной группы, которая уже приступила к работе.

«Мы приняли решение в первую очередь реализовать вестибюль, который будет расположен далеко от здания Мариинского театра, со стороны Лермонтовского проспекта», — сказал Соколов, отметив, что Смольный сделает все возможное, чтобы «исключить или максимально минимизировать риски, которые там имеются в связи со строительством метро».

В свою очередь художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев призвал сохранить Театральную площадь в том виде, в каком она была 150 лет назад — по его мнению, строительство выхода «изуродует Театральную площадь».

«Я думаю, что еще год-два историческое здание Мариинского театра в принципе будет давать спектакли, я почти в этом убежден. Если возникнет аварийная ситуация, мы будем реагировать, естественно, но на сегодняшний день любое продолжение работ в этой точке будет усугублять как для консерватории, так и для Мариинского театра опасность потенциального разрушения, даже непоправимого разрушения», — заявил Гергиев.

Напомним, наземный вестибюль станции метрополитена «Театральная» возле Мариинского театра появится к 2025 году, а новая Красносельско-Калининская линия будет запущенна в 2023-м — тогда же откроются станции «Юго-Западная» и «Путиловская». Дольше всего придется ждать новые станции Лахтинско-Правобережной линии — «Шкиперская» и «Морской фасад». К 2023 году планируется представить их проекты, а построить к 2030-у.