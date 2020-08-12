В Смольном решают вопрос о размещении вестибюля строящейся в данный момент станции метрополитена «Театральная». Пока неизвестно, куда именно будут выходить пассажиры — решение будет приниматься с учетом мнения экспертной группы. Однако уже сейчас художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев выступает против строительства на Театральной площади.
Выход метро «Театральная» могут перенести от Мариинского театра. Против выступает Валерий Гергиев
Как сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, в настоящий момент конкретного решения, будет ли вестибюль станции «Театральная» выходить на одноименную площадь перед зданием Мариинского театра, нет. Оно будет принято с учетом мнения экспертной группы, которая уже приступила к работе.
«Мы приняли решение в первую очередь реализовать вестибюль, который будет расположен далеко от здания Мариинского театра, со стороны Лермонтовского проспекта», — сказал Соколов, отметив, что Смольный сделает все возможное, чтобы «исключить или максимально минимизировать риски, которые там имеются в связи со строительством метро».
В свою очередь художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев призвал сохранить Театральную площадь в том виде, в каком она была 150 лет назад — по его мнению, строительство выхода «изуродует Театральную площадь».
«Я думаю, что еще год-два историческое здание Мариинского театра в принципе будет давать спектакли, я почти в этом убежден. Если возникнет аварийная ситуация, мы будем реагировать, естественно, но на сегодняшний день любое продолжение работ в этой точке будет усугублять как для консерватории, так и для Мариинского театра опасность потенциального разрушения, даже непоправимого разрушения», — заявил Гергиев.
Напомним, наземный вестибюль станции метрополитена «Театральная» возле Мариинского театра появится к 2025 году, а новая Красносельско-Калининская линия будет запущенна в 2023-м — тогда же откроются станции «Юго-Западная» и «Путиловская». Дольше всего придется ждать новые станции Лахтинско-Правобережной линии — «Шкиперская» и «Морской фасад». К 2023 году планируется представить их проекты, а построить к 2030-у.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.