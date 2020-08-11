Летом 2020 года горожане окончательно вспомнили, что живут у моря, пересели на катера и яхты, накупили плавсредства и прочие сапы, проложили маршруты на окрестные острова и к другим берегам. Но благодаря кому это произошло и кто есть кто в водном Петербурге? Девелоперы и энтузиасты, урбанисты и активисты, спортсмены и путешественники: рассказываем о тех, кто строит и сохраняет город-порт.
10 героев, которые развивают жизнь на воде в Петербурге
Владимир Любомиров
Девелопер и бизнесмен — главный визионер петербургского парусного спорта и сооснователь построенного в Лахте порта «Геркулес». Именно на его базе был создан Яхт-клуб Санкт-Петербурга, и именно благодаря Яхт-клубу о Петербурге снова вспомнили в мире парусного спорта: у стен Петропавловской крепости прошли знаменитые регаты Sailing Champions League и Extreme Sailing Series, а у берегов парка 300-летия Петербурга — юношеский чемпионат мира по классу RS: X — олимпийской регате. Кроме того, Любомиров открыл Академию парусного спорта, которая вырастила надежду русского виндсерфинга Анастасию Щедрину и чемпиона Европы и мира по сноукайту Никиту Коданева. Построил один из первых частных яхт-клубов в стране, «Терийоки».
«В ближайшие десять лет в Петербурге планируется построить три точки притяжения парусного спорта: новую марину на 600 яхт в порту «Геркулес», Императорский яхт-клуб и порт в Стрельне рядом с Константиновским дворцом. Марина появится уже в конце 2020 года! Городов, которые так качественно смогут обслуживать парусные мероприятия, в мире не больше сотни, а береговые линии с такой архитектурой, как в Петербурге, можно по пальцам пересчитать!»
Никита Бриллиантов
Евангелист благотворительного яхтинга Петербурга в 2019 году организовал регату, все средства от которой пошли на помощь подопечным фонда «Свет» — детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Сам Никита — яхтсмен с ранних лет. Он обошел земной шар на барке «Крузенштерн», участвовал в престижных гонках Сидней — Хобарт и Фастнет и учредил ассоциацию крейсерско-гоночных яхт класса Л-6.
«Вся моя жизнь связана с парусом — на лодке, которой я командую, за 20 лет побывало очень много людей. Я недавно прикидывал — как минимум 4 человека, прошедшие эту школу, стали собственниками яхт. Я даю возможность попробовать себя в хождении под парусом обычным людям, пропагандирую яхтенную культуру собственным примером. Но к сожалению, один в поле совсем не воин. Городу не хватает доступной инфраструктуры. Если говорить про внутренний водный туризм, то сейчас стоимость стоянки для яхты или катера в Петербурге обойдется слишком дорого большинству жителей Российской Федерации, даже по сравнению с Финляндией».
Алексей Онацко
Практикующий урбанист продвигает идею о том, что набережные Петербурга и берег Финского залива должны принадлежать горожанам. Алексей — идеолог проекта «Севкабель Порт», который превратил недоступную прежде петербуржцам василеостровскую гавань в место силы. Онацко — мореход-любитель, путешествует на собственном катере и мотивирует своим примером: прогрессивная общественность задумалась о приобретении больших и малых плавсредств.
«“Севкабель Порт” мы всегда рассматривали как противоположность консервативному центру города — да, можно прогуляться по его гранитным набережным, но больше на них делать в общем-то нечего. Да и выход к морю долгое время был только в парке 300-летия Петербурга. Теперь все иначе: берег у “Севкабеля” — для петербуржцев. Но у “водного Петербурга” по-прежнему множество проблем. Главную (зима семь месяцев в году) мы вряд ли когда-то решим, а вот сделать нормальные, чистые места для швартовки лодок и убрать всю лишнюю бюрократию — вполне посильные задачи».
Михаил Плеханов
Главный пропагандист DIY-мореходства в Петербурге. Именно Михаил руководит российским отделением Atlantic Challenge — международного проекта энтузиастов, строящих парусно-гребные лодки — гички еще по лекалам XVIII века. В 1990-е годы работал главным инженером на строительстве фрегата «Штандарт», копии корабля Петра I, которая несколько раз участвовала в празднике «Алые Паруса». В 2013 году Плеханов был назначен главным строителем верфи исторического судостроения «Полтава».
«Мне повезло, что Яхт-клуб Санкт-Петербурга поддерживает историческое судостроение, привлекает молодежь к морской культуре и выделяет “Морскую школу” в отдельное направление Академии парусного спорта. Я думаю, старые корабли и лодки дают перспективу в прошлое и помогают людям понять, что совсем не обязательно покупать дорогую карбоновую сияющую яхту, а можно делать многие вещи своими руками, как во времена наших предков. Простота, выход в море на том, что ты сам сделал — главное в проекте Atlantic Challenge».
Алексей Жиров
Самое медийное лицо парусного спорта в России. Телеведущий комментирует все регаты на «Матч ТВ». Почти десять лет руководил пресс-службой Всероссийской федерации парусного спорта, а затем переехал из Москвы в Петербург и с тех пор занимается популяризацией дел и побед Яхт-клуба Санкт-Петербурга в Лахте: запустил YouTube-блог «Семафор» и альманах «Парусный спорт» на канале «Матч! Страна». Комментирует все регаты, проходящие в центре Петербурга. Был одним из организаторов детской регаты OptiOrange.
«Естественно, лидер российского водного досуга — именно Петербург. Мы лидируем по количеству занимающихся детей, соревнованиям, крейсерскому флоту и количеству регат. Здесь надо добавить, что Москва пока остается безусловным лидером по количеству корпоративных регат, но в нашем городе и в этой сфере наблюдается хороший рост: например, именно в Петербурге каждый год проходит регата “Коммерсантъ”. Конечно, если о парусном спорте не говорить, то он так и останется в представлении большинства развлечением для избранных, но мы видим, что люди узнают о парусном спорте из наших соцсетей и новостных ресурсов, интересуются, как можно поучаствовать в любительских регатах или записать ребенка в Академию парусного спорта».
Альбина Мотор
Основатель и руководитель Института исследования стрит-арта с 2017 года курирует проект Waterfront — объединение дизайнеров и художников, предлагающих городу идеи по реализации концепции «жизни на воде»: варианты обустройства набережных Петербурга, использования водного пространства. Сейчас команда Альбины в рамках открытого конкурса дизайнерских и художественных проектов получила от одного участника проект «лодкошеринга», сервиса, аналогичного каршерингу, когда любой человек, имеющий права для управления моторной лодкой, мог арендовать ее и самостоятельно добраться до нужного места.
«Отдых у воды и уж тем более на воде, к сожалению, не входит в повседневные привычки петербуржцев. Дело в отсутствии инфраструктуры. И самое смешное, что раньше, например, в 1970-е, она была! В Ленинграде было несколько десятков лодочных марин, одна из них, например, находилась на набережной реки Пряжки. Сейчас таких марин осталось от силы три. Хотелось бы, чтобы культура отдыха на воде возродлась. Вода должна быть доступной — надеюсь, поспособствует этому и Waterfront: на наш конкурс дизайнерских проектов пришёл проект лодкошеринга: эта идея показалась нам любопытной и мы надеемся, что в этом году удастся запустить его в пилотном формате.
Григорий Коган
Один из старейших яхтсменов Петербурга, ходит под парусом с 1948 года, участник похода «Из Варяг в Греки» из Одессы на точной реплике старинной ладьи, воспитал несколько поколений профессионалов и любителей парусного спорта.
«Конечно, для меня образцом является яхтинг в СССР. Тогда под парусом могли ходить все желающие, море было открыто для всех. Яхты принадлежали государству, в частности — Ленинградской федерации профсоюзов. Все, кто состоял в профсоюзных организациях, сами ухаживали за лодками, а взамен могли их бесплатно использовать. А зачастую — еще и сами строили. На Петровской косе прямо рядом с клубом работала верфь, там делали знаменитые гоночные яхты Л-6, на которых выросло не одно поколение яхтсменов.
В современной России позволить себе купить и содержать яхту или катер могут очень немногие, поэтому важно сохранить для общественности профсоюзные яхты в Речном яхт-клубе. Благодаря нам эти яхты, многим из которых — больше 90 лет, до сих пор находятся в отличном состоянии. И даже в самые трудные времена они не прекращали выходить в море. Считаю, что яхты в общественном пользовании — традиция, которая не должна уходить в небытие, ведь это дает возможность “оморячиваться” всем желающим, вне зависимости от положения в обществе и толщины кошелька».
Ксения Шойгу
Советник зампреда правления «Газпромбанка» и руководитель военно-спортивной игры «Гонка героев» призвана превратить Кронштадт в главную точку притяжения водного туризма: Ксения курирует проект «Кронштадт. Остров фортов» по превращению города-острова в музейно-туристический кластер с пассажирским портом, океанариумом, отелями и музеями на фортах Кроншлот, Император Петр I и Император Александр I. На «Острове фортов» открыли Аллею героев российского флота — главный проект строящегося на «Острове» парка, в который 8 августа уже пустят посетителей. «Остров фортов» полностью откроют в 2025 году.
«Одна из задач, которую “Остров фортов” перед собой ставит — сделать город Кронштадт современным, но при этом сохранить дух истории. Парк, который мы открываем, сочетает в себе эти качества. Над Аллеей героев и над проектом вообще работали и работают петербургские архитекторы и не только они: имена героев для Аллеи выбирали более восьмидесяти тысяч человек».
Даниил Гаврилов
Капитан Гаврилов уже десять лет помогает петербуржцам осуществить великую мечту — отправиться в путешествие в Арктику и Антарктиду: он основал компанию Rusarc, которая организует экспедиции на стальных яхтах на Северный и Южный полюса — Даниил с командой уже провели более ста таких экспедиций. В 24 года Гаврилов стал капитаном яхты «Петр I», а в 25 поставил мировой рекорд: он не просто обошел на «Петре I» земной шар, не спускаясь ниже 80-й параллели без помощи ледокола и организации зимовки, но и впервые в истории прошел за одну навигацию северо-восточный (к Тихому океану по Северному Ледовитому вдоль берегов Норвегии и России) и северо-западный (вдоль побережья Северной Америки) пути. Об этом путешествии был снят документальный фильм «Арктическая кругосветка яхты “Петр I”», которую можно посмотреть на YouTube.
«Для того чтобы Северная Столица была еще и морской, необходимо снизить уровень интереса властей к морю и парусу, оставить только контроль за безопасностью мореплавания. У Петербурга огромный потенциал с точки зрения парусного туризма, но зайти в него очень сложно для рядового европейского капитана: нужно получить разрешения от пограничников, таможенников, руководителей портов. Это может занимать около месяца, в Rusarc для решения бюрократических проблем работает целая команда. Ну, и если бы я командовал яхт-клубом или нашим городом, я бы со стыда провалился от того, что мои гости видят разобранные приставами трапы для схода на берег. Не мешайте нам — и парусное сообщество само выведет Петербург в топ портов Балтики. Буйных и профессиональных голов у нас хватает.
До 2015 года наша команда базировалась в Петербурге. Мы ежегодно проводили международную регату AR80, смыслом которой была популяризация на международном уровне Петербурга, внутреннего водного пути до Белого моря и российского арктического туризма на Земля Франца-Иосифа. Сейчас базы нашего флота расположены в Польше и Бразилии, но в родном городе мы в скором времени откроем свою школу на Васильевском острове: любой желающий сможет научиться ходить на яхте и по итогу даже поучаствовать в полярной экспедиции! Делается это все скорее вопреки современной российской действительности, чем благодаря ей. Просто мы любим родной город и стараемся делать для наших горожан добрые дела».
Андрей Грошиков
Главный реконструктор старинных яхт в Петербурге, генеральный директор верфи исторического судостроения «Полтава», на которой был воссоздан одноименный корабль. В мае 2018 года 54-пушечный линейный корабль 4 ранга был спущен на воду, а еще через год парусник совершил переход в центр города на Английскую набережную и поучаствовал в торжественном параде ко Дню ВМФ. Кроме того, Грошиков руководит фондом поддержки исторических яхт, в рамках которого он создал проект быстровозводимых лодок для детей, чтобы юные моряки могли сами собрать судно и выйти на нем в море.
«Раньше Петербург был повернут к морю, извините, задом — гаражами, помойками, а сейчас — лицом. Появляются пространства около воды вроде “Севкабеля”, с каждым годом все больше туристов катается по рекам и каналам. Наш фонд тоже помогает городу вернуть статус морской столицы: запустили программу “Надежда морей”, благодаря которой дети и подростки ходят в море на шхуне “Надежда”, историческом корабле времен Первой мировой».
Текст: Игорь Топорков, Евгений Китаев.
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