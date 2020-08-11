10 героев, которые развивают жизнь на воде в Петербурге

Даниил Гаврилов

Капитан Гаврилов уже десять лет помогает петербуржцам осуществить великую мечту — отправиться в путешествие в Арктику и Антарктиду: он основал компанию Rusarc, которая организует экспедиции на стальных яхтах на Северный и Южный полюса — Даниил с командой уже провели более ста таких экспедиций. В 24 года Гаврилов стал капитаном яхты «Петр I», а в 25 поставил мировой рекорд: он не просто обошел на «Петре I» земной шар, не спускаясь ниже 80-й параллели без помощи ледокола и организации зимовки, но и впервые в истории прошел за одну навигацию северо-восточный (к Тихому океану по ­Северному ­Ледовитому вдоль берегов Норвегии и России) и северо-западный (вдоль побережья Северной Америки) пути. Об этом путешествии был снят документальный фильм «Арктическая кругосветка яхты “Петр I”», которую можно посмотреть на YouTube.

«Для того чтобы Северная Столица была еще и морской, необходимо снизить уровень интереса властей к морю и парусу, оставить только контроль за безопасностью мореплавания. У Петербурга огромный потенциал с точки зрения парусного туризма, но зайти в него очень сложно для рядового европейского капитана: нужно получить разрешения от пограничников, таможенников, руководителей портов. Это может занимать около месяца, в Rusarc для решения бюрократических проблем работает целая команда. Ну, и если бы я командовал яхт-клубом или нашим городом, я бы со стыда провалился от того, что мои гости видят разобранные приставами трапы для схода на берег. Не мешайте нам — и парусное сообщество само выведет Петербург в топ портов Балтики. Буйных и профессиональных голов у нас хватает.

До 2015 года наша команда базировалась в Петербурге. Мы ежегодно проводили международную регату AR80, смыслом которой была популяризация на международном уровне Петербурга, внутреннего водного пути до Белого моря и российского арктического туризма на Земля Франца-Иосифа. Сейчас базы нашего флота расположены в Польше и Бразилии, но в родном городе мы в скором времени откроем свою школу на Васильевском острове: любой желающий сможет научиться ходить на яхте и по итогу даже поучаствовать в полярной экспедиции! Делается это все скорее вопреки современной российской действительности, чем благодаря ей. Просто мы любим родной город и стараемся делать для наших горожан добрые дела».