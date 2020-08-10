Во вторник в Петербург придет резкое похолодание

«Синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом будет определяться тыловой частью циклонического вихря. Ночью 10 августа по территории города с кратковременными дождями прошел холодный атмосферный фронт, открывая дорогу холодным воздушным массам, что будет ограничивать дневной прогрев», — рассказал об изменениях погоды главный синоптик метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Похолодание придет в Петербург во вторник. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 августа в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный умеренный, температура воздуха ночью составит от 12 до 14 градусов тепла, днем — от 16 до 18 со знаком «плюс». В среду, 12 августа, также облачно. Ночью в окрестностях до 7 градусов тепла, днем воздух также прогреется до 16-18.

К выходным в Петербург вернется тепло, но вместе с ним в город придут грозы. В субботу, 15 августа, воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, в воскресенье, 16 августа — до 25 со знаком «плюс».