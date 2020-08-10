Как рассказал РИА «Новости» глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, жара установится в Омской, Томской и Новосибирской областях — до конца недели здесь будет около и выше 30 градусов тепла. Также жара придет на Ямал и Таймыр. «Очаг положительной аномалии сместится к югу Красноярского края и к Хакасии. Правда, она понизится к концу на пару градусов, но все равно останется выше нормы. На Алтае температура будет до 35 градусов», — добавил синоптик.

Тропический шторм «Чанми», зародившийся над акваторией Филиппинского моря, подойдет к Корейскому полуострову 10 августа, на следующий день, 11 августа, окажет слабое влияние на Приморье, а 12 августа выйдет на Сахалин — на юго-востоке региона выпадут сильные и очень сильные дожди.

«Перевалив Корейский полуостров, в ночь на 11 августа выйдет в Японское море и через сутки окажется над южным Сахалином. Таким образом, он может примерно повторить траекторию своего предыдущего собрата, быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени «зацепив» южную и восточную части Приморского края, но, будучи энергетически слабее, он не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей, как предыдущий тайфун», — отметил глава Примгидромета Борис Кубай.

«Обвал температуры» ждет Европейскую часть России. Температура воздуха уже начала снижаться в Предуралье — в Свердловской и Челябинской областях, ко вторнику похолодание придет в Приволжский федеральный округ и на запад Центрального. «Европейскую часть России ожидает обвал температуры на шесть-семь градусов. Но не для всех это будет неприятностью. Например, в Краснодарском крае ожидается 28-30, что приятнее, чем 35 градусов, которые там были. Понижение на юго-востоке нужно воспринимать как благо. Еще и характер погоды изменится, солнца будет мало», — добавил глава Гидрометцентра.