Как пишет «Фонтанка», Беглов в 2019 году заработал 3,8 миллиона рублей, тогда как в 2018 году, когда он еще не занял пост губернатора Петербурга и являлся полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе и только был назначен врио губернатора Петербурга, его доход составил 6,1 миллионов рублей. Иных изменений в декларации нет — в ней упоминаются все те же земельные участки, квартира в пользовании и разрушенный дом.

Зато выросли доходы жены Беглова Натальи. В 2018 году ее доход составил 4,4 миллиона рублей, в 2019-ом — 10,2 миллионов.