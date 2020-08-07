Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал декларацию о своих доходах и расходах за 2019 год, когда он уже занимал должность главы города. Они упали в полтора раза в сравнении с 2018 годом, когда Беглов занимал должность полпреда президента в Северо-Западном Федеральном округе.
Александр Беглов отчитался о доходах на посту губернатора Петербурга. Они упали в полтора раза
Как пишет «Фонтанка», Беглов в 2019 году заработал 3,8 миллиона рублей, тогда как в 2018 году, когда он еще не занял пост губернатора Петербурга и являлся полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе и только был назначен врио губернатора Петербурга, его доход составил 6,1 миллионов рублей. Иных изменений в декларации нет — в ней упоминаются все те же земельные участки, квартира в пользовании и разрушенный дом.
Зато выросли доходы жены Беглова Натальи. В 2018 году ее доход составил 4,4 миллиона рублей, в 2019-ом — 10,2 миллионов.
Новый глава Петербурга – Александр Беглов. Кто он?
Напомним, 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин уволил Георгия Полтавченко и предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Полпред президента Александр Беглов стал временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга. В 2019 году Беглов баллотировался на пост градоначальника как самовыдвиженец. 9 сентября он победил на выборах — за него проголосовали 64,57% горожан.
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