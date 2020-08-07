Как рассказали «Собака.ru» в «Самокате», самым «невысыпающимся» районом Петербурга оказался Приморский, также в тройке лидеров Выборгский и Невский районы — живущие здесь петербуржцы чаще других заказывали энергетики и кофе этим летом. На четвертом месте Калининский район, замыкает пятерку неспящих Кировский район. Меньше всего в энергии нуждались жители Петродворцового, Колпинского и Пушкинского районов Петербурга.

«Самое популярное время для покупки кофе и энергетиков — раннее утро и вечер. А в дополнение к этим товарам в корзине покупателей чаще всего оказывались бананы, круассаны, хлеб, и лапша быстрого приготовления. Примечательно, что в Санкт-Петербурге проживает больше кофеманов, чем в Москве. Кофе петербуржцы покупали на 12% больше москвичей», — говорит директор по маркетингу сервиса Игорь Рожков.