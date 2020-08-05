В Ленинградской области стартует фестиваль искусств «ВсеVлес»

В рамках фестиваля откроются выставки художника Виктора Тихомирова и фотографа Александры Гаврилиной, покажут спектакли от физического невербального театра «OddDance» и театра «Мамины сказки», состоится выступление кросс-фолк группы «Эtно Деffки», пройдут детские мастер-классы, голосовые медитативные тренинги. В программе также перформанс от Евгения Ткачука с конной труппой театра — при участии Школы свободных лошадей Инны Дитман.

«Пришло время вновь ощутить ценность моментов, проведенных вместе со зрителями. Много месяцев мы не могли встречаться с аудиторией лично, но теперь с радостью реализуем эту возможность: хотя бы малым кругом на природе вновь подарить всем, кто в этом нуждается, радость личного контакта и совместного творчества. Формат фестиваля был задуман, чтобы дать эту возможность не только самим себе, но и всем участникам. Фестиваль объединит соскучившихся друг по другу зрителя и творца, в новой непривычной для многих обстановке – на открытом воздухе, в окружении лесов и коней», — говорит художественный руководитель театра «ВелесО» Евгений Ткачук.

Программа фестиваля будет пополняться. Заявки на участие от творческих коллективов принимаются до 7 августа включительно на сайте. К участию приглашаются театры, артисты и художники всех направлений и жанров.