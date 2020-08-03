В середине июля во дворе дома Н. Семенова на проспекте Римского-Корсакова обнаружили историческое мощение. Участок, выявленный в ходе работ по укладке тротуарной плитки, активисты и местные жители расчищали вручную. 1 августа рабочие начали демонтаж мощения. Как сообщили градозащитники, камни сгружали и вывозили камазом.
Рабочие разобрали историческое мощение во дворе дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова
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Фото: ВООПИиК
Как сообщили активисты петербургского отделения ВООПИиК, демонтаж обнаруженного исторического мощения во дворе дома на проспекте Римского-Корсакова, 39 рабочие начали утром 1 августа — снимая мощение, камни сгружали и вывозили камазом.
Градозащитники пытались помешать работам по демонтажу, однако с места проведения их «силой оттеснили». Несмотря на это, за сутки активистам удалось привлечь внимание общественности и сохранить «самый красивый и цельный участок» мощения. В переговорах с рабочими приняла участие глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина.
«После вчерашней разборки удалось сохранить самый красивый и цельный участок мощения. Активисты продолжают дежурить на месте. Мощение удалось сохранить благодаря деятельной поддержке Нэлли Вавилиной и Сергея Кузина, участвовавших в переговорах на стороне жителей и активистов», — поделились активисты.
Дом Н. Семенова на проспекте Римского-Корсакова, 39 был возведен в 1808-1810 годах по проекту архитеатора Г. А. Боссе в стиле классицизм. С 1826 года здесь располагалось учреждения Великого княжества Финляндского: статс-секретариат, его канцелярия и Паспортная экспедиция. По данным сайта CityWalls.ru, тартурский мирный договор 1920 года подтвердил право Финляндии на здание, право собственности не опровергалось и в Парижском договоре 1947 года. Здание было продано Советскому Союзу в 1954 году. В 2001 году дом включен КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
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