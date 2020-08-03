Рабочие разобрали историческое мощение во дворе дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова

Как сообщили активисты петербургского отделения ВООПИиК, демонтаж обнаруженного исторического мощения во дворе дома на проспекте Римского-Корсакова, 39 рабочие начали утром 1 августа — снимая мощение, камни сгружали и вывозили камазом.

Градозащитники пытались помешать работам по демонтажу, однако с места проведения их «силой оттеснили». Несмотря на это, за сутки активистам удалось привлечь внимание общественности и сохранить «самый красивый и цельный участок» мощения. В переговорах с рабочими приняла участие глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина.

«После вчерашней разборки удалось сохранить самый красивый и цельный участок мощения. Активисты продолжают дежурить на месте. Мощение удалось сохранить благодаря деятельной поддержке Нэлли Вавилиной и Сергея Кузина, участвовавших в переговорах на стороне жителей и активистов», — поделились активисты.