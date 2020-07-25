Легендарный кот Ахилл, прославившийся предсказаниями, оказался на дамбе вчера, 24 июля. Там он проверил готовность кораблей к военно-морскому параду, который должен пройти в это воскресенье. Фотографии Ахилла опубликовали в Instagram-аккаунте Комплекса защитных сооружений.
Фото дня: кот Ахилл проверил готовность кораблей к военно-морскому параду
«Кот Ахилл вновь на Комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений! Проверяет готовность ко Дню Военно-морского флота 2020», – говорится в посте. В честь праздника эрмитажный кот даже принарядился: на одном снимке Ахилл сидит в тельняшке, а на другом – шею белоснежного красавца украшает бант в сине-белую полоску.
Ахилл получил популярность благодаря предсказаниям результатов матчей в рамках Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые проходили в Петербурге. Комитет по физической культуре даже выдал пушистому оракулу паспорт болельщика, после чего Ахилл стал единственным животным, владеющим подобным документом. Глухой с рождения Ахилл был выбран за стрессоустойчивость и человекоориентированность. По окончании Кубка конфедераций он надеялся найти заботливого хозяина, что и произошло — Ахилл поселился в семье ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой.
Позже оракула не только признали лучшим животным-предсказателем, но наградили за развитие туризма Ленинградской области — даже увековечили в живописи кистью Дмитрия Шагина из творческого объединения «Митьки» и в авторском реалити-шоу от кафе «Республика кошек». Кроме того, Ахилл стал участником церемонии подписания декларации об обращении с животными, которая стала первым случаем приглашения животного на официальное мероприятие в Смольном с 1917 года.
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