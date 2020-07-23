Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу администрации Петроградского района, красочный стрит-арт, которым расписаны стены во «Дворике Нельсона», будет закрашен «на оснований предписаний государственной жилищной инспекции, рекомендующей поддерживать фасады в чистоте, и обращений местных жителей». Основную часть работ сотрудники Жилкомсервиса №1 проведут после 3 августа.

«Судьба этого дворика зависит от жителей. Если все жители будут за то, чтобы вся эта красота осталась, то она явно останется. Но проблема в том, что именно жители этого дома просят закрасить. Они, к сожалению или к счастью, не считают это искусством», — заявила пресс-секретарь администрации Петроградского района Елена Григорьева. Она подчеркнула, что решение о необходимости закрасить стрит-арт приняли именно местные жители.

«Дворик Нельсона» — неформальная достопримечательность, которую называют «самым удивительным и позитивным двором Петроградской стороны». Название двор получил по имени Барда Нельсона, который положил начало созданию локации. О планах на зачистку двора в октябре 2019 года рассказал основатель группы Theodor Bastard Александр Старостин. Петербуржец задается вопросом, действительно ли необходимо избавиться от арт-объектов и стрит-арта — «там, под граффити, уродливые здания с отваливающейся штукатуркой».

В конце ноября 2019 года из «Дворика Нельсона» на Петроградской убрали разноцветные «Жигули» и другие арт-объекты. По словам Барда Нельсона, автора неформальной достопримечательности, судьба дворика должна была решиться 10 декабря — после проведения открытого голосования. Позже сроки подтвердили в администрации Петроградского района, объяснив исчезновение «Жигулей» требованием местных жителей.