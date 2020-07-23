На днях сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы пытались выпустить на волю нерпенка Шлиссика, но подопечный отказался возвращаться в дикую природу — решил, что «родители» просто вывезли его на прогулку на красивый пляж. «В целом, Шлиссик был очень недоволен тем, что его забрали с берега и потом несколько дней на нас дулся», — говорят биологи. У нас появился новый Крошик?
Фонд друзей балтийской нерпы пытался выпустить на волю нерпенка Шлиссика, но он отказался покидать людей
«Мы пробовали выпустить ладожского нерпулина Шлиссика, да он, шельмец этакий, решил, что родители просто вывезли его на прогулку на красивый пляж и не ушел.Поплавал он, поиграл с лежащими на дне пластиковыми пакетами и через час пошел знакомиться с пляжниками. Пришлось взять его под мышку, отнести в тюленемобиль и отвезти в Репино. Пока несли к машине, он слабо пытался укусить мышку, но так как не знал, как это делается, то ничего у него не вышло. В целом, Шлиссик был очень недоволен тем, что его забрали с берега и потом несколько дней на нас дулся. Так что надежды на его выпуск есть, но его надо немного повзрослить — ибо Шлиссик есть совершеннейшее дитятко», — поделились сотрудники фонда.
Главная ластоногая звезда Петербурга, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.
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