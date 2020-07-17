Как рассказала «Собака.ru» член петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова, обнаружить историческое мощение удалось после того, как подрядчик по заказу МО «Адмиралтейский округ» снял асфальт для укладки тротуарной плитки — и «взору открылся цельный ковер старинного мощения».

«По краю двора уложена брусчатка, а в центре — булыжная мостовая. Как оказалось, камни держатся крепко, слой асфальта над ними очень тонкий, его можно снять руками. Если бы подрядчик снимал асфальт вручную, мощение не было бы повреждено», — отметила Капитонова.

Глава муниципального округа Николай Крылов уже провел встречу с представителями петербургского отделения ВООПИиК о дальнейшей судьбе находки и подтвердил готовность «поискать пути его сохранения». Как надеятся активисты, обнаруженный фрагмент мостовой повлияет на решение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников о включении мощения в предмет охраны дома.

Дом Н. Семенова на проспекте Римского-Корсакова, 39 был возведен в 1808-1810 годах по проекту архитеатора Г. А. Боссе в стиле классицизм. С 1826 года здесь располагалось учреждения Великого княжества Финляндского: статс-секретариат, его канцелярия и Паспортная экспедиция. По данным сайта CityWalls.ru, тартурский мирный договор 1920 года подтвердил право Финляндии на здание, право собственности не опровергалось и в Парижском договоре 1947 года. Здание было продано Советскому Союзу в 1954 году. В 2001 году дом включен КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».