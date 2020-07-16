В яхт-клуб на Петровской косе пришли приставы. Они срезали трапы, ведущие к судам

Как рассказала «Бумаге» яхтсменка Олеся Копыльцова, после прихода приставов на территорию яхт-клуба некоторые начали перебрасывать с берега металлические лестницы — так как из-за отсутствия трапов доступа к яхтам и лодкам у яхтсменов больше нет. Приставы, срезавшие трапы, объяснили свои действия исполнением требования Арбитражного суда, по которому яхтсмены должны освободить территорию — согласно документам, срок исполнения приходился на 10 июля.

В конце июня управление ФССП по Петербургу потребовало от Яхт-клуба на Петровской косе освободить акваторию от плавсредств. «Применить последствия недействительности ничтожной сделки, обязав учреждение Федерации профсоюзов СПб и ЛО и Федерации независимых профсоюзов России «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб» освободить участок акватории реки Малая Невка, устьевой участок реки, западная оконечность острова Петровский, западная гавань, северная гавань, предоставленный на основании договора водопользования для размещения стоянки плавательных средства», — говорилось в требовании судебного пристава.

Напомним, летом 2019 года стало известно, что в Петербурге готовится масштабный проект реконструкции яхт-клуба на Петровской косе, который является крупнейшим в городе. Предполагалось появление на территории инфраструктуры, необходимой для развития водных видов спорта. Однако противники проекта опасались, что под таким предлогом территорию могут застроить жильем. В феврале 2020 года петербургский ЗакС включил сквер яхт-клуба на Петровской косе в перечень зеленых зон, что защитило территорию от застройки.