«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — заявил Вильфанд, отметив, что речь идет о второй половине лета в России. Синоптик также предупредил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду в разных регионах страны.

Аномальная жара прогнозируется только в пяти регионах России — на Алтае, в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Тюменской, Оренбургской и Самарской областях. На востоке Самарской области жара достигнет отметки в +40 градусов, на Алтае — до +30.

Что касается Петербурга, по информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе в ближайшие дни облачно. В пятницу, 17 июля, преимущественно без осадков, в ночное время от 12 до 14 градусов тепла, в дневное — от 21 до 23 со знаком «плюс». В субботу, 18 июля, воздух прогреется до 25 градусов выше нуля, а в воскресенье, 19 июля, до 26. На выходных в Петербурге также будет ветреная погода.

Напомним, ранее стало известно, что лимит солнечных дней в Петербурге подошел к концу. Как рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, несмотря на то, что медленно уходящий антициклон еще продолжит формировать синоптическую ситуацию, атмосферное давление начнет падать — что и повлечет за собой скорые изменения в погоде.