Во временном госпитале «Ленэкспо» не осталось пациентов с коронавирусом

Как пишет «Фонтанка», 15 июля медицинскому персоналу временного госпиталя в «Ленэкспо» объявили о расформировании стационара в связи с низкой нагрузкой. Сотрудники вернутся в Госпиталь для ветеранов войн, который курировал «Ленэкспо», обеспечив его штатом в сотню человек. По данным Комитета по здравоохранению, на сегодняшний день в «Ленэкспо» остаются 25 человек — утром 10 из них выписали, а оставшихся перевели в Госпиталь для ветеранов войн.

Напомним, один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с COVID-19 в апреле. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. Госпитализированная в «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания — и пожаловалась на условия содержания. Прокуратура Петербурга начала проверку.

17 мая в СМИ появилась информация об утвержденных тарифах на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». Однако позже обнародованные расценки опроверг Комитет по здравоохранению Петербурга. В июне медсестру госпиталя «Ленэкспо» оштрафовали на 15 тысяч рублей по протоколу о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. В день приезда губернатора и главного санитарного врача города девушка была одета не по «дресс-коду», тем самым нарушив инструкцию.