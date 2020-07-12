Шторм «экс-Эдуард» в Петербурге повалил два столетних дуба на Елагином острове и еще более 70 деревьев

Дежурная служба профильного комитета получила сигналы о 30 случаях падения зеленых насаждений на тротуары и проезжую часть, а остальные 45 деревьев были повалены в парках и садах города. На расчистке улиц ночью потребовалось 20 аварийных бригад. Например, оперативно были ликвидированы последствия падения трехствольной ивы на проспекте Стачек в Кировском районе. Работу закончили только к утру. Кроме того, В ЦПКиО имени Кирова упали два столетних дуба. Однако пострадавших нет, поскольку парк из-за испортившейся погоды закрыли для посетителей.