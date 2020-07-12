Шторм «экс-Эдуард», который прошел в Петербурге 11 июля, повалил в городе 75 деревьев. Расчистку проезжей части закончили, сейчас убирают упавшие деревья с газонов. Об этом рассказали в комитете по благоустройству.
Шторм «экс-Эдуард» в Петербурге повалил два столетних дуба на Елагином острове и еще более 70 деревьев
-
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Дежурная служба профильного комитета получила сигналы о 30 случаях падения зеленых насаждений на тротуары и проезжую часть, а остальные 45 деревьев были повалены в парках и садах города. На расчистке улиц ночью потребовалось 20 аварийных бригад. Например, оперативно были ликвидированы последствия падения трехствольной ивы на проспекте Стачек в Кировском районе. Работу закончили только к утру. Кроме того, В ЦПКиО имени Кирова упали два столетних дуба. Однако пострадавших нет, поскольку парк из-за испортившейся погоды закрыли для посетителей.
При этом больше всего пострадал от вчерашнего шторма Петродворцовый район, в нем рухнули 10 деревьев, а в Выборгском районе — семь. Сейчас продолжают убирать упавшие зеленые насаждения с газонов на территориях, подведомственных комитету.
Напомним, 11 июля закрыли парки, сады и скверы в Петербурге из-за сильного ветра и ливня. «Для обеспечения безопасности горожан в комитете по благоустройству принято решение закрыть парки, сады и скверы. По прогнозам метеорологов, сегодня в Петербурге ожидаются ливни и грозы, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а в прибрежных районах - 24 метров в секунду», — написали в комитете по благоустройству.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.