Петербургская частная скорая помощь ООО «Корис Ассистанс» (Coris) находится под угрозой закрытия. Об этом рассказал РБК глава компании Лев Авербах.
В Петербурге частная скорая помощь Coris может закрыться
Власти Петербурга хотят отдать здание, в котором располагается Coris, под новый корпус переоборудованной под лечение COVID-19 больницы Святителя Луки. Руководство компании надеется, что получится отсрочить свой переезд на другую площадку до конца 2020 года.
Coris арендует помещение, принадлежащее ЛОМО, на Чугунной улице уже 21 год. По словам Авербаха, недавно он получил уведомление о расторжении договора аренды. В документе говорится о том, что арендатор должен съехать до конца августа.
В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга подтвердили, что в здании решили открыть новый корпус для больницы святителя Луки, в котором на данный момент принимают пациентов с COVID-19. «Планируется выкуп помещения», — пояснили в комздраве.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.