Как выбрать безопасный водоем для купания? Рассказали в Роспотребнадзоре

Также лучше не купаться в водоёмах со стоячей водой и заросшей тиной, а еще где плавают утки или вода выглядит грязной. Помимо этого, нежелательно купаться и нырять в водоём, из которого торчат коряги. В ведомстве объяснили, что COVID-19 не может распространяться в открытых водоёмах, поскольку вода в них подвергается воздействию солнечных лучей, убивающих вирус. На сегодняшний день не существует подтверждений передачи коронавируса через воду, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Однако можно подхватить церкариоз, лептоспироз, ротавирус, гепатит А или глистные инвазии подхватить можно. Рекомендуется не глотать воду, не закапываться в песок и не купаться с ранами и ссадинами, чтобы этого не произошло.