Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обратить внимание при выборе пляжа и водоёма. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет 78.ru.
Как выбрать безопасный водоем для купания? Рассказали в Роспотребнадзоре
Петербуржцам советуют избегать места, в которых есть предупредительная табличка о запрете на купание. По словам специалистов, в таких водоемах можно получить серьёзный дерматит или аллергию, а также в них могут спускать выбросы канализационных стоков или промышленные отходы.
Также лучше не купаться в водоёмах со стоячей водой и заросшей тиной, а еще где плавают утки или вода выглядит грязной. Помимо этого, нежелательно купаться и нырять в водоём, из которого торчат коряги. В ведомстве объяснили, что COVID-19 не может распространяться в открытых водоёмах, поскольку вода в них подвергается воздействию солнечных лучей, убивающих вирус. На сегодняшний день не существует подтверждений передачи коронавируса через воду, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Однако можно подхватить церкариоз, лептоспироз, ротавирус, гепатит А или глистные инвазии подхватить можно. Рекомендуется не глотать воду, не закапываться в песок и не купаться с ранами и ссадинами, чтобы этого не произошло.
Помимо этого, перед отдыхом следует проверить на портале Управления, пригодно ли то или иное место для купания. Также нужно оценить благоустройство пляжа — там должны быть мусорки, скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания, график уборки, спасатели и медики, а также туалет.
Напомним, заражение коронавирусной инфекцией контактным путем в жаркую погоду в открытом водоеме маловероятно. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Коронавирус – респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Он передается от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно »,– отметил он.
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