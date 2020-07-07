«Севкабель Порт» запустил второй сезон катания на корабликах, открыв на своей территории причал для водных прогулок. Маршрут свяжет Васильевский остров с центром Петербурга.
На территории «Севкабель Порта» вновь заработал причал для водных прогулок
Причал будет использоваться как остановка четырех прогулочных маршрутов — «Балтийский круиз», «Круиз Город-Порт», «Морская прогулка» и «Уходим в закат».
Первый, «Балтийский круиз», двухчасовой — проходит вокруг Васильевского острова по Большой и Малой Неве и включает выход в Финский залив.
Круиз «Город-Порт» по Большой Неве позволит увидеть индустриальные виды портовой зоны — он пролегает от «Севкабель Порта» до Дворцовой набережной с промежуточной остановкой у Медного всадника.
Также в этом сезоне у причала две новинки — маршруты-близнецы «Морская прогулка» и «Уходим в закат». Это небольшие «вылазки» в Финский залив от «Севкабель Порта» за мост ЗСД и обратно.
«Это предложение для тех, кому необходимо выбраться с прогулочной набережной Порта на морской простор. Особенные атмосферные рейсы «Уходим на закат» будут проводиться в «золотой час» перед самым закатом, если повезет с погодой», — говорят в «Севкабель Порту».
Напомним, причал для водных прогулок открылся на территории «Севкабель Порта» в июне 2019 года. Тогда к нему можно было пришвартоваться на специально оборудованных двухпалубных теплоходах, которые курсировали по двум маршрутам — «Балтийский круиз» и «Город-Порт».
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