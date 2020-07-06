Лучше не смотреть в окна домов, если вы оказались ночью на Васильевском острове — оно решит, что вы зовете его в гости. Бары в старом фонде, которые трудно найти по карте, найдут вас сами — как тайная комната в «Гарри Поттере». А трещины в стенах метро, из которых иногда льется вода — это знак, что магическая защита прохудилась. Собрали страшные истории про Петербург, а уже вам решать, правда это или нет.
Трещины в стенах метро — это знак, что магическая защита прохудилась: почитайте мистические истории про Петербург. Страшные!
1.2. Даже днём вы можете ощутить его присутствие, если неожиданно поняли, что запутались в линиях и улицах, и три раза выходите к одному и тому же дому. Тогда поворачивайте обратно и идите прямо. Не смотрите назад. Ему быстро наскучит, если вы перестанете чувствовать тревогу.— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
2.1. Им негде скрыться: нет деревьев, овраги засыпаны, озёра осушены. Они обживаются в подвалах и пережидают дни в подземных парковках. А по ночам принимают человеческий облик и подолгу стоят на одном месте в безлюдных дворах, глядя на свет фонарей.— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
2.4. Они стучат дважды. И никогда не звонят в дверь. Они принимают облик курьера или соседки. Они вежливы, они настойчивы. Главное — проникнуть внутрь. А если вы не впустите их, то они будут мстить. Вы думаете, что этот ежедневный шум — это сосед с перфоратором?— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
3.1. Вы никогда не видели, как чинят прохудившиеся стены в метро только потому, что вам не позволено. Лишь некоторые люди могут заметить людей, одетых в чёрное, которые стоят неподвижно и глядят на трещину, пока она срастается, а вода испаряется.— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
5. Заведения и организации, расположенные в старом фонде Петербурга, имеют привычку менять своё местоположение. Поэтому — не доверяйте картам. Вы вряд ли найдёте место, которое искали, с первой попытки. Оно само откроется вам, если почувствует, что вы пришли по своему желанию.— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
7. Иногда на Петербург опускается плотный и густой туман, идущий с залива. То начинает выпускать пар из ноздрей потревоженный древний зверь, который лежит на дне финского залива. На самом деле залив очень глубокий, но спящий зверь занял почти всё его дно.— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
8. В Петербурге можно заметить целые районы заброшенных домов. Никто не знает, когда именно эти дома опустели и сколько времени они стоят, глазея на улицы чёрными стёклами. Просто однажды жители этих домов перестали слышать хлопки дверей, топот ног по лестницам, смех и крики.— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
8.2. Можно увидеть, как старые дома обвешивают болотно-зелёной сеткой: так прохожих и случайных туристов защищают от порчи, которую они могут привезти в свои маленькие городки и уже там их собственные дома начнут ветшать и пустеть.— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
10. По ночам в Петербурге нужно быть особенно осторожным. Не нужно бояться шумных компаний, разгуливающих по улицам: нужно бояться одиноких детей с серьёзным взглядом; чёрных собак с красными ошейниками; групп людей в одинаковых деловых костюмах, у которых вместо рук — лапы.— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
10.2. Иногда эти бутылки забирают ведьмы, которые коллекционируют спрятавшихся духов, и используют недопитый алкоголь, пропитанный злобой духа, для своих зелий и снадобий.— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
11.1. Стоит получше расспросить продавца шавермы — и он расскажет вам, что ночью к ним заходят псоглавые люди, ведьмы с чёрными, как уголь, лицами и даже зрачками, невидимки и существа, отражающие в себе внешность каждого человека, который на них посмотрит.— осознанная шаровая молния (@asnstla) July 6, 2020
Все эти мистические истории написала редактор Анастасия Корсак. Пять лет назад девушка переехала из Сибири в Петербург и начала увлекаться мистическим фольклором, однако быстро пришла к выводу — классические городские легенды лишь приманка для туристов. Поэтому девушка решила придумать свои истории — о загадках исторического центра и новых районах, тоннелях метро и протечках, барах и Лахта центре.
«Я с подругами люблю гулять не по туристическому Петербургу, а больше предпочитаю спальные и заводские районы, где есть что-то интересное, например — заброшенные дома. Во время этих прогулок иногда придумывались такие истории. Тред решила написать после очередного разговора о том, почему же на самом деле разводят мосты по ночам, а остальное начало придумываться само. Конечно, я часто слышала истории о том, как люди плутали на Васильевском острове и как встречали странных людей по ночам, я только решила в своем треде сгустить краски и придать большей мистики этим рассказам», — рассказала изданию TJ Корсак.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.