Трещины в стенах метро — это знак, что магическая защита прохудилась: почитайте мистические истории про Петербург. Страшные!

Все эти мистические истории написала редактор Анастасия Корсак. Пять лет назад девушка переехала из Сибири в Петербург и начала увлекаться мистическим фольклором, однако быстро пришла к выводу — классические городские легенды лишь приманка для туристов. Поэтому девушка решила придумать свои истории — о загадках исторического центра и новых районах, тоннелях метро и протечках, барах и Лахта центре.

«Я с подругами люблю гулять не по туристическому Петербургу, а больше предпочитаю спальные и заводские районы, где есть что-то интересное, например — заброшенные дома. Во время этих прогулок иногда придумывались такие истории. Тред решила написать после очередного разговора о том, почему же на самом деле разводят мосты по ночам, а остальное начало придумываться само. Конечно, я часто слышала истории о том, как люди плутали на Васильевском острове и как встречали странных людей по ночам, я только решила в своем треде сгустить краски и придать большей мистики этим рассказам», — рассказала изданию TJ Корсак.