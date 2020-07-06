Как пишет «Коммерсантъ», разрешение на проведение реконструкции двух павильонов СКК концессионеру выдал петербургский Госстройнадзор — оно будет действительно до февраля 2023 года. После реконструкции на месте бывших билетных касс появятся детские спортивные секции. К работам приступят не раньше августа 2020 года.

В компании не уточняют, планируется ли вынесение проекта реконструкции на рассмотрение Градостроительного совета — по их словам, это компетенция Комитета по градостроительству и архитектуре.

Как отмечает член Градсовета Александр Карпов, вынесение проекта на рассмотрение — фактически добрая воля концессионера, поскольку по «непонятным причинам юридический комитет правительства Петербурга тормозит окончательное принятия изменений в закон об обязательном рассмотрении архитектурно-градостроительного облика нежилых объектов».

Уже стало известно, как будет выглядеть СКК «Петербургский» после реконструкции, а также какой станет площадь возле обновленного спортивно-концертного комплекса. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону.