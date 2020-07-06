Компания «СКА Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», получила разрешение на начало работ. На первом этапе они реконструируют два павильона площадью по 750 квадратных метров, в которых ранее располагались билетные кассы — там впоследствии обустроят детские спортивные секции.
Компания «СКА Арена» получила разрешение начать первый этап реконструкции СКК «Петербургский»
Как пишет «Коммерсантъ», разрешение на проведение реконструкции двух павильонов СКК концессионеру выдал петербургский Госстройнадзор — оно будет действительно до февраля 2023 года. После реконструкции на месте бывших билетных касс появятся детские спортивные секции. К работам приступят не раньше августа 2020 года.
В компании не уточняют, планируется ли вынесение проекта реконструкции на рассмотрение Градостроительного совета — по их словам, это компетенция Комитета по градостроительству и архитектуре.
Как отмечает член Градсовета Александр Карпов, вынесение проекта на рассмотрение — фактически добрая воля концессионера, поскольку по «непонятным причинам юридический комитет правительства Петербурга тормозит окончательное принятия изменений в закон об обязательном рассмотрении архитектурно-градостроительного облика нежилых объектов».
Уже стало известно, как будет выглядеть СКК «Петербургский» после реконструкции, а также какой станет площадь возле обновленного спортивно-концертного комплекса. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активистка даже пыталась признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.
В начале октября 2019 года Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». Спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем. 24 октября вокруг СКК началась установка забора. 29 октября начался демонтаж сидений на трибунах. 25 ноября вестибюле комплекса сбили мраморную облицовку стен, колонн и пола. А 28 ноября в Сети появилось видео, на котором из купола СКК сыпались искры. Автор сопроводил пост подписью: «Валим купол», намекнув на демонтаж. Но, как оказалось, это была шутка.
31 января после многолетних споров в Петербурге обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени там происходили демонтажные работы, а сегодня начали срезать крышу, во время чего вся постройка внепланово была уничтожена. Погиб один рабочий. С 10 февраля в ускоренном режиме велись работы по разбору обрушившихся конструкций СКК «Петербургский». 28 февраля при помощи кранов демонтировали последнюю уцелевшую часть фасада комплекса.
«Собака.ru» рассказывает историю модернистского здания, которое так и не успело стать объектом культурного наследия.
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