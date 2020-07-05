МЧС предупреждает: в Петербурге ожидаются ливни и грозы

В ведомстве также уточнили, что при грозах порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Также в МЧС напомнили об основных правилах поведения при грозе и сильном ветре. Например, во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, стараться не пользоваться телефоном и электроприборами, а также не стоит касаться металлических предметов. При сильном ветре нужно убрать вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. На улице же лучше всего обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и избегать деревьев.