В воскресенье, 5 июля, в Петербурге ожидаются ливни, грозы и порывы ветра. Об этом сообщило региональное управление МЧС, ссылаясь на прогноз городского Гидрометцентра.
МЧС предупреждает: в Петербурге ожидаются ливни и грозы
В ведомстве также уточнили, что при грозах порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Также в МЧС напомнили об основных правилах поведения при грозе и сильном ветре. Например, во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, стараться не пользоваться телефоном и электроприборами, а также не стоит касаться металлических предметов. При сильном ветре нужно убрать вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. На улице же лучше всего обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и избегать деревьев.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха ночью составит от +15 до +17 градусов, днем потеплеет до +20 градусов. При этом атмосферное давление будет слабо понижаться.
Напомним, в 2020 году июнь в Петербурге стал одним из пяти самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в прошедшем месяце превысила норму на 3,5 градуса.
Ранее метеорологи прогнозировали экстремально жаркое лето-2020 в России. Добавим, что апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.
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