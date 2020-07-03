Как петербуржец Даниэль Лурье восстановил исторические двери своей парадной на Петроградской стороне

Как восстанавливали внешние и внутренние двери тамбура

Когда я этого добился, стало понятно, что теперь нужно восстанавливать двери — будет же некрасиво, если после такого витражи будут пылиться в моей квартире. Мне было неловко просить соседей о помощи — я новый человек, только переехал и вдруг сразу завожу свои порядки. Поэтому я решил вкладывать в это только свои деньги и время. При этом я, конечно, держал соседей в курсе происходящего, писал объявления, предлагал ответить на любые вопросы. Все, кому было нужно, позвонили — в случае восстановления старых дверей парадных есть стандартный набор вопросов о безопасности. Якобы железные надежнее, чем дерево со стеклом. Я отвечал, что у автомобиля тоже окна стеклянные — и ничего, он стоит на улице, никто их не разбивает и дворники уже давно никто на ночь не снимает, как делали в 1990-е. Свою роль сыграла деятельность Ильи Варламова — он много раз в своем блоге говорил, что стеклянные двери безопаснее, так как обеспечивают видимость.

К счастью, исторические деревянные двери у нас сохранились: когда в 1990-е по всему городу их снимали и ставили железные, наши соседи попросили сохранить оригинальный тамбур. Так что металлическая была установлена просто вплотную к старой. Мы старались сделать дверь точно такой, какой она была раньше.

Внутреннюю дверь тамбура восстанавливал Николай Конашенок, мой приятель, опытный столяр. У него было много другой работы, поэтому дело затянулось. Поэтому внешнюю дверь я решил делать с Виктором Паруновым, у него больше опыта, это его профиль (а для Коли скорее разовый проект). Но тут тоже вмешались разные обстоятельства, в том числе пандемия, поэтому второй этап проекта также затянулся. В обоих случаях мы рассчитывали примерно на пару месяцев, а вышло — по полгода. На внешней двери потребовались более сложные столярные работы, потому что состояние дерева было хуже и, кроме того, она дубовая, а внутренняя попроще — это лиственница, покрытая краской. Начали мы работы в мае 2019 года, а закончили — только сейчас. Сейчас мы ждем окончания финального этапа работ — когда домофон, который был врезан в железную дверь, установят на стену рядом со входом (так делают во многих европейских столицах). К сожалению, сотрудники, которые должны были это сделать, нас игнорируют.