Июнь-2020 в Петербурге вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Июнь-2020 проигрывает только 2013 году — тогда средняя температура воздуха была на 4,2 градуса выше нормы, 1999 году — когда воздух прогрелся на 4,8 градуса выше положенного, и июню 1995 года — средняя температура за месяц тогда была на 4,3 градуса теплее обычного. За минувший месяц было зафиксировано два температурных рекорда подряд — 17 и 18 июня. В эти дни были побиты максимумы, установленные в 1905 году.

«Два года подряд теплый июнь — 2019 и 2020 годы. Конечно, такое редко бывает. В 1988 и 1989 годах только повторялось такое. У нас в основном июнь холодный, только отдельные годы были теплыми. Средняя температура воздуха — 19,1 градуса за июнь, и получается приличная аномалия — на 3,5 градуса выше нормы. Не самый жаркий, но в пятерке самых теплых лет. В прошлом году было на 3 градуса выше нормы», — рассказал ТАСС главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Напомним, метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.