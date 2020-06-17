В среду Петербург может побить температурный рекорд 1905 года. В городе — до +30!

«Температурный фон ожидается на уровне рекордных значений, и на 7-8 градусов превысит климатическую норму. Температура воздуха +27…+29 градусов, в Ленинградской области — +25…+30. В такой ситуации в Санкт-Петербурге возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока достижение для 17 июня составляет +27,3 градусов и установлено в далеком 1905 году», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Несмотря на по-настоящему летнюю жару, петербуржцам стоит быть готовыми к осадкам. Петербург сегодня окажется в полосе атмосферного фронта — при облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы, местами возможен град.

Напомним, метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.