103-летняя Валентина Мартынова проходила лечение в стационаре 11-го инфекционного отделения больницы Святого Георгия — после того, как у нее диагностировали новую коронавирусную инфекцию с осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и находится дома с любящими родными. «Желаем крепкого здоровья и благополучия Валентине Мартыновне и ее семье!» — напутствуют в больнице.

Напомним, в конце марта из больницы итальянского города Римини выписали 101-летнего местного жителя, вылечившегося от коронавируса. Мужчина, которого местные власти называют «Мистером Пи», родился в 1919 году — в разгар эпидемии испанского гриппа.

«Он видел все: голод, боль и прогресс, кризис и восстановление. Он прожил 100 лет, и судьба бросила ему новый вызов, невидимый и ужасный одновременно. И в 101 год он сумел выиграть битву с эпидемией. Он сделал это, чтобы доказать нам, что даже в таком возрасте будущее не предопределено», — заявила вице-мэр Римини Глория Лизи.

В конце апреля 101-летняя Анджелина Фридман, живущая в доме престарелых в штате Нью-Йорк, сумела победить коронавирус — она выздоровела и вернулась к нормальной жизни. Это уже вторая эпидемия, которую пережила Анджелина. Она родилась в 1918 году, в разгар эпидемии испанского гриппа, и сразу после появления на свет заразилась им.

В начале мая 113-летняя Мария Бранияс, жительница города Олот в каталонской провинции Жирона, вылечилась от коронавируса. Местные власти называют Бранияс самой пожилой женщиной в Испании — за свою жизнь она пережила пандемию «испанки», гражданскую войну в Испании, а теперь и пандемию Covid-19.

13 мая из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией, выписали москвичку Пелагею Пояркову. Она стала первой в России пожилым человеком, победившим коронавирус в 100 лет (да-да!).

А 19 мая две пациентки старше 100 лет, вылечившиеся от коронавируса, были выписаны из городской клинической больницы №52 в Москве. Одна из женщин недавно отметила 101-ый день рождения, вторая — ровно на полгода старше.