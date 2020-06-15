Одна из статуй на Аничковом мосту повреждена. Накануне коня оседлали, чтобы выпить пива

Инцидент произошел в ночь на 15 июня. Вандалы были замечены местным жителем — по его словам, ночью трое молодых людей залезли на одного из коней, сидели верхом и пили пиво. Утром в понедельник петербуржец осмотрел скульптурную группу и заметил разорванные поводья, после чего и обратился в полицию.

В данный момент полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность нарушителей. Из других доказательств пока что — только фотография, сделанная издалека петербуржцем, обратившимся в органы правопорядка.

Скульптор Петр Клодт начал работать над группой, изображающей вздыбленного коня и сдерживающего его человека, за десять лет до строительства Аничкова моста — тогда работа предназначалась для украшения пристани напротив здания Академии художеств. Две скульптуры «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы» появились на западной стороне моста, обращенной к Садовой улице, в ноябре 1841 года, еще две скульптуры были установлены на мосту в 1851 году.

В октябре 1941 году после начала блокады скульптуры моста было решено закопать в саду Аничкова дворца, чтобы предохранить их от повреждений. Каждую скульптуру обмазали техническим вазелином, обернули бумагой и упаковали в специальные ящики, а пустоты между обшивкой и статуями засыпали песком. В 1945 году в течение одной ночи с 1 на 2 июня скульптуры были возвращены на свои места — для многих ленинградцев возвращения скульптур стало олицетворением возвращения к мирной жизни.

Реставрация скульптурной группы проходила в 1973 году — тогда на поверхность скульптур после снятия окисной пленки была нанесена защитная эмульсия, предохраняющая бронзу от воздействия влаги, солнечных лучей и выхлопных газов, а также в 2000-2001 годах.