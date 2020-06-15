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Одна из статуй на Аничковом мосту повреждена. Накануне коня оседлали, чтобы выпить пива

Одна из статуй конной группы авторства скульптора Петра Клодта на Аничковом мосту повреждена вандалами. Накануне коня покорили чужие всадники — как пишет «Фонтанка», ночью его оседлали трое молодых людей, чтобы выпить пива.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня. Вандалы были замечены местным жителем — по его словам, ночью трое молодых людей залезли на одного из коней, сидели верхом и пили пиво. Утром в понедельник петербуржец осмотрел скульптурную группу и заметил разорванные поводья, после чего и обратился в полицию. 

В данный момент полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность нарушителей. Из других доказательств пока что — только фотография, сделанная издалека петербуржцем, обратившимся в органы правопорядка. 

Скульптор Петр Клодт начал работать над группой, изображающей вздыбленного коня и сдерживающего его человека, за десять лет до строительства Аничкова моста — тогда работа предназначалась для украшения пристани напротив здания Академии художеств. Две скульптуры «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы» появились на западной стороне моста, обращенной к Садовой улице, в ноябре 1841 года, еще две скульптуры были установлены на мосту в 1851 году. 

В октябре 1941 году после начала блокады скульптуры моста было решено закопать в саду Аничкова дворца, чтобы предохранить их от повреждений. Каждую скульптуру обмазали техническим вазелином, обернули бумагой и упаковали в специальные ящики, а пустоты между обшивкой и статуями засыпали песком. В 1945 году в течение одной ночи с 1 на 2 июня скульптуры были возвращены на свои места — для многих ленинградцев возвращения скульптур стало олицетворением возвращения к мирной жизни. 

Реставрация скульптурной группы проходила в 1973 году — тогда на поверхность скульптур после снятия окисной пленки была нанесена защитная эмульсия, предохраняющая бронзу от воздействия влаги, солнечных лучей и выхлопных газов, а также в 2000-2001 годах.

Дарья Гладких,
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