В доходном доме Ерошенко в Басковом переулке обнаружили стеклянные кирпичи фальконье начала XX века

В доме Ерошенко в Басковом переулке использованы стеклоблоки двух цветов — прозрачного белого и прозрачного сиреневого, с добавлением марганца, что создавало определенный декоративный эффект. По обнаруженным штампам на кирпичах удалось определить их место изготовления и время. Это завод «М. Франкъ и К°» в Петербурге, начало XX века — время расцвета эпохи модерна.

Как рассказали в КГИОП, чаще всего стеклянные кирпичи системы фальконье использовались в утилитарных целях — для окон, выходящих во двор, или окон черных лестниц. По словам специалистов, очень ценно, что в рамках реставрационной фасадной программы КГИОП можно будет вернуть исторический облик заполнения пяти чердачных окон на лицевом фасаде дома.

«У зданий, которые включены в нашу программу, как правило, есть утраты архитектурно-художественных элементов фасада — в результате времени или капитальных ремонтов советского периода. С точки зрения научной реставрации необходимо всерьез заниматься исследованиями и воссоздавать декор по исторической иконографии. Если все сложится удачно, то на Басковом, 5 будет первый в Санкт-Петербурге пример воссоздания кирпичей системы Фальконье», — отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.