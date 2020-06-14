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В аэропорту Пулково столкнулись два самолета. Погибших и пострадавших нет

В воскресенье, 14 июня, два самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, передает ТАСС. Погибших и пострадавших нет.

«14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург - Иркутск и Санкт-Петербург – Калининград»,  – рассказал собеседник агентства. Он также отметил, что что аэропорт работает штатно.

В экстренных службах агентству сообщили, что разлива топлива ни у одного из бортов не произошло. Один борт принадлежит авиакомпании S7, второй  – «Уральским авиалиниям». Причины произошедшего будут выяснять, также устанавливается, повреждены ли самолеты. 

Также в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково, ТАСС заявили, что самолеты «задержаны по технической причине». В компании подтвердили информацию о работе аэропорта в штатном режиме.

Сабина Алиева,
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