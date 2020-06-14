В воскресенье, 14 июня, два самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, передает ТАСС. Погибших и пострадавших нет.
В аэропорту Пулково столкнулись два самолета. Погибших и пострадавших нет
«14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург - Иркутск и Санкт-Петербург – Калининград», – рассказал собеседник агентства. Он также отметил, что что аэропорт работает штатно.
В экстренных службах агентству сообщили, что разлива топлива ни у одного из бортов не произошло. Один борт принадлежит авиакомпании S7, второй – «Уральским авиалиниям». Причины произошедшего будут выяснять, также устанавливается, повреждены ли самолеты.
Также в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково, ТАСС заявили, что самолеты «задержаны по технической причине». В компании подтвердили информацию о работе аэропорта в штатном режиме.
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