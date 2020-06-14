В аэропорту Пулково столкнулись два самолета. Погибших и пострадавших нет

В экстренных службах агентству сообщили, что разлива топлива ни у одного из бортов не произошло. Один борт принадлежит авиакомпании S7, второй – «Уральским авиалиниям». Причины произошедшего будут выяснять, также устанавливается, повреждены ли самолеты.