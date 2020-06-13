В субботу в Петербурге потеплеет до +23 градусов

Напомним, на большей территории европейской части России ожидается температурный фон выше нормы. А на северо-запад надвигается и вовсе жара — аномалии будут достигать 10 градусов. Когда Петербургу готовиться к потеплению — в прогнозе Гидрометцентра.

Ранее метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.