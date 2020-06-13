В эту субботу, 13 июня, в Петербурге «будет солнечно и комфортно». Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
В субботу в Петербурге потеплеет до +23 градусов
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Фото: Shutterstock
Согласно прогнозу синоптика, сегодня город останется во власти антициклона. Погода ожидается малооблачная и сухая, а температурный фон будет на несколько градусов выше нормы. В городе температура воздуха может достичь +23 градусов, в Ленинградской области — от +19 до +24 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. «Атмосферное давление продолжит расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы», — добавил он.
Напомним, на большей территории европейской части России ожидается температурный фон выше нормы. А на северо-запад надвигается и вовсе жара — аномалии будут достигать 10 градусов. Когда Петербургу готовиться к потеплению — в прогнозе Гидрометцентра.
Ранее метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.
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