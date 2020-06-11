Доступ посетителей в музейные парки будет осуществляться при соблюдении всех принятых в субъектах России мер по мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения — то есть обязательно ношение маски, перчаток и соблюдение социальной дистанции.

«Доступ на территории (в парковые зоны) федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утвержденными Роспотребнадзором», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, о том, что министр культуры России Ольга Любимова планирует обратиться к Роспотребнадзору с просьбой разрешить доступ посетителей в музейные парки, стало известно в конце мая. Об открытии просили руководители ряда музеев страны — от Царского села до Петергофа.

Русский музей потерял около 90 миллионов рублей за время действия ограничений, введенных в марте в целях предотвращения распространения коронавируса в России. Как сообщил ранее генеральный директор музея Владимир Гусев, из-за убытков вход в Летний сад могут сделать платным.