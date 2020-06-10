Запущен сайт движения «Зеленый Петербург». Там можно сделать пожертвование на озеленение города

На сайте также можно узнать о ближайших планах фонда «Зеленый Петербург» — посмотреть места, которые планируется озеленить в первую очередь, а также том, какие проекты уже были воплощены. Так, в июне 2019 года Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке, а в июле озеленили сквер Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка.

Напомним, в марте 2020 года участники движения «Зеленый Петербург» создали петицию против внесенных в феврале 2020 года поправок в закон «О зеленых насаждениях». Они запрещают высаживать деревья в охранных зонах сетей и возле подземных коммуникаций — как отмечают активисты, «то есть везде». Помимо запрета на высадку деревьев в охранных зонах коммуникационных сетей, внесенные поправки в закон признают все деревья с любым наклоном аварийными. Как отмечают активисты, в случае, если такие деревья будут вырублены, «новых на их месте не появится, потому что все газоны на улицах попадают в охранную зону сетей».

Лауреатка премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020, создательница инициативной группы «Деревья Петербурга» и «Карты деревьев» Мария Тиника вот уже два года борется за растительность в городе. Она собрала вокруг себя специалистов и неравнодушных горожан, которые готовы отстаивать свое право на зеленый Петербург. О том, как нам приблизить зеленое будущее и кто мешает этому, Тиника рассказала в интервью «Собака.ru».