«Никольские ряды» на Садовой в Петербурге превратят в общественное пространство

В рамках новой концепции планируется повышение доступности «Никольских рядов» — в первую очередь пешеходной — а также эффективности использования зданий и участок на прилегающих территориях. В здании появятся новые заведения общепита, сервисы и павильоны для выставок, а дворовая территория станет общественно доступной. На территории «Никольских рядов» также откроется гостиница «Театральная площадь» на 158 номеров.

Как рассказали в компании Miles&Yards, специализирующейся на обустройстве городских пространств, в основу работы легло подробное территориальное исследование, проведенное совместно с экспертами их различных областей — архитекторами-урбанистами, социологами, юристами, продюсерами городских проектов и жителями района.

«Пространство «Никольских Рядов», а также окружающие их территории и здания станут частью сложившейся в районе системы общественных, культурных и деловых пространств со своей специализацией. Вместе они составят яркий и современный облик района Коломна, что положительно скажется на привлечении в район туристов, жителей из других районов Санкт-Петербурга и усилит деловую активность», — отметил управляющий партнер Miles&Yards Артем Кардаш.

«"Никольские ряды"— исторический памятник в центре Санкт-Петербурга с уникальным прошлым, который мы едва не потеряли. С 2010 по 2018 годы собственник объекта провел работы по восстановлению его первоначального облика, за счет которых удалось вернуть городу одно из его замечательных архитектурных украшений. Однако я уверен, что у «Никольских рядов» не только интересное прошлое, но впереди — не менее интересное будущее», — добавил генеральный директор Ales Capital Андрей Дегтярев.

Старт реализации проекта дадут уже в этом месяце. Преобразовать «Никольские ряды» в новое общественное пространство планируют за 5 лет.

Напомним, в этом году «Севкабель Порт» продолжит свое развитие без управляющей компании Miles & Yards, которая запускала проект. Куратором по-прежнему остается Алексей Онацко, при этом общественное пространство ждут изменения. Рассказываем, чего ожидать от обновления.