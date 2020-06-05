На Петербург надвигается аномальная жара. Когда к ней готовиться — рассказали в Гидрометцентре

«Потепление коснется всей европейской части России. С субботы температура выше нормы на 2-4 градуса на большинстве территории. Особенно тепло в Северо-Западном федеральном округе и на северо-востоке территории. Например, в Санкт-Петербурге в начале следующей неделе очень высокие температуры — на 5-6 градусов выше нормы, в Псковской, Новгородской областях, в Коми, на севере Урала, в Перми — на 8-10 градусов выше нормы», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По информации Гидрометцентра России, уже в воскресенье, 7 июня, в Петербурге ожидается до 25 градусов тепла. В понедельник, 8-го, воздух прогреется до 26 градусов, а во вторник, 9 июня — до 27. Всю неделю возможны небольшие дожди и облачная с прояснениями погода.

Напомним, метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.