В 2020 году лето прогнозируют экстремально жарким. Когда оно придет в Петербург — рассказали синоптики

Как рассказал синоптик в интервью телеканалу «Санкт-Петербург», на лето-2020 в Петербурге у специалистов много разных прогнозов. Виной тому аномально теплая зима — из-за этого температура может быть ниже средней в течение всего лета, что сделает его прохладным.

Несмотря на прогнозы, устойчивый переход к летнему температурному режиму в Петербурге произойдет с 13 июня — столбики термометров к тому времени начнут ежедневно показывать выше 15 градусов. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой, считает Малинин.

Напомним, первый день лета в Петербурге прошел с переменной облачностью и без осадков. Ночью температура воздуха составила 5-7 градусов, в окрестностях местами до 3 градусов, днем же потеплело до 13-15. Ранее синоптики говорили о том, что май 2020 года в Петербурге войдет в тройку самых холодных с начала века. На тот момент средняя температура воздуха в городе составила 9 градусов – более чем на градус ниже нормы.

Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.