Кто и как строил Троицкий мост в Петербурге? Благодаря фотоальбому, который оцифровала Библиотека имени Маяковского, можно узнать, как выглядели и работали люди, возводившие одну из самых известных переправ города.
Библиотека Маяковского опубликовала альбом с редкими фотографиями. Он посвящен строительству Троицкого моста
Исторические кадры начала XX века сделаны фотографами Максимовым и Феофановым. Они запечатлели десятки детальных кадров нового для города моста, показали, как шла работа над его возведением, а также, как выглядел Петербург в июне 1901 года.
Альбом также рассказывает историю строительства Троицкого моста, над которым работали отечественные специалисты под руководством французской фирмы «Батиньоль». Торжественное открытие переправы состоялось лишь спустя два года после кадров, снятых фотографами — в мае 1903 года.
Напомним, Троицкий мост заложили 12 июня 1987 года в присутствии императора Николая II и французского президента Феликса Фора. Финальные работы завершились к 200-летию Петербурга, которое состоялось в мае 1903 года. Пока возводилась переправа, горожане пользовались временным наплавным мостом из дерева. Также был возведен специальный металлический мост для передачи материалов к стройплощадке посреди Невы.
Стоимость строительства составила 5,2 млн золотых рублей, а еще 1,2 млн ушли на возведение съезда к Троицкой площади и дамбы, ведущей к мосту.
В официальном сообществе Библиотеки имени Маяковского в социальной сети «ВКонтакте» можно скачать полную версию «Альбома работ по постройке постоянного через р. Большую Неву Троицкого моста», который также был издан к открытию переправы.
Источник фото: Библиотека имени Маяковского
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