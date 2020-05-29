Библиотека Маяковского опубликовала альбом с редкими фотографиями. Он посвящен строительству Троицкого моста

Исторические кадры начала XX века сделаны фотографами Максимовым и Феофановым. Они запечатлели десятки детальных кадров нового для города моста, показали, как шла работа над его возведением, а также, как выглядел Петербург в июне 1901 года.

Альбом также рассказывает историю строительства Троицкого моста, над которым работали отечественные специалисты под руководством французской фирмы «Батиньоль». Торжественное открытие переправы состоялось лишь спустя два года после кадров, снятых фотографами — в мае 1903 года.