Александринский театр присоединился к эстафете #помогиврачам. Всю неделю актеры театра будут читать подлинные монологи медиков, прямо сейчас борющихся за здоровье людей с диагностированным коронавирусом. Все собранные средства будут направлены в поддержку Мариинской больницы — на эти деньги фонд «Не напрасно» и участники движения «Что делать» закупят и передадут в больницу средства индивидуальной защиты.
Видео дня: актеры Александринского театра читают монологи медиков в рамках проекта #помогиврачам
В течение недели в эстафете Александринки монологи медиков прочтут народные артисты России Николай Мартон, Петр Семак, Светлана Смирнова, заслуженный артист России Сергей Кузнецов, артисты Александра Большакова, Елена Вожакина, Тихон Жизневский, Валентин Захаров, Янина Лакоба и Виктор Шуралев. Уже сейчас Александринский театр выложил в открытый доступ чтений Николая Мартона и Сергея Кузнецова.
«Александринский театр присоединился к благотворительной акции #помогиврачам. Мы собираем деньги на покупку средств индивидуальной защиты для медиков Мариинской больницы. Наши актеры прочтут реальные истории врачей, которые сейчас противостоят эпидемии коронавируса. Ваше участие может помочь защитить медиков от заражения и спасти еще чьи-то жизни», — говорят в театре.
Чтобы принять участие в марафоне и сделать пожертвование, можно отправить средства с мобильного телефона через смс со словом «НЕНАПРАСНО» (пробел) сумма пожертвования (цифрами) на номер 3434. Также пожертвование можно сделать электронным способом по ссылке.
Напомним, 17 мая Большой драматический театр имени Товстоногова запустил сбор средств для НИИ имени Джанелидзе в Петербурге — пожертвования можно было оставить на специальном разделе портала БДТdigital до окончания суток. За это время удалось собрать 3 870 000 рублей на поддержку Скорой помощи НИИ. Марафон продолжается — эстафету принял «Гоголь-Центр», о своем намерении присоединиться к акции заявили театр «Приют Комедианта», Московский театр «Современник», Тюменский БДТ, Новосибирский театр «Старый Дом».
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