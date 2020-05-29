«Александринский театр присоединился к благотворительной акции #помогиврачам. Мы собираем деньги на покупку средств индивидуальной защиты для медиков Мариинской больницы. Наши актеры прочтут реальные истории врачей, которые сейчас противостоят эпидемии коронавируса. Ваше участие может помочь защитить медиков от заражения и спасти еще чьи-то жизни», — говорят в театре.

Чтобы принять участие в марафоне и сделать пожертвование, можно отправить средства с мобильного телефона через смс со словом «НЕНАПРАСНО» (пробел) сумма пожертвования (цифрами) на номер 3434. Также пожертвование можно сделать электронным способом по ссылке.

Напомним, 17 мая Большой драматический театр имени Товстоногова запустил сбор средств для НИИ имени Джанелидзе в Петербурге — пожертвования можно было оставить на специальном разделе портала БДТdigital до окончания суток. За это время удалось собрать 3 870 000 рублей на поддержку Скорой помощи НИИ. Марафон продолжается — эстафету принял «Гоголь-Центр», о своем намерении присоединиться к акции заявили театр «Приют Комедианта», Московский театр «Современник», Тюменский БДТ, Новосибирский театр «Старый Дом».