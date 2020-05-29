Парад Победы в Петербурге пройдет с ограничениями

«Мы работаем совместно с Минобороны России над тем, чтобы парад прошел на самом высоком уровне. Будут некоторые ограничения в целях сохранения здоровья ветеранов. Все трибуны мы не сможем заполнить, но парад будет», — рассказал Беглов. Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, строй авиации, задействованной в параде, будет состоять из 30 самолетов и вертолетов.

Акция памяти «Бессмертный полк», которую планово решено провести 26 июля, в Петербурге также состоится — но в том случае, если этого позволит эпидемиологическая обстановка. Многое зависит от того, насколько тщательно горожане продолжат соблюдать самоизоляцию, отметил Беглов.

Напомним, 16 апреля президент России принял решение перенести празднования по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Незадолго до этого с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в этом году также прошла в виде виртуального шествия. Оно транслировалось по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках.