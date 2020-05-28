В Петербурге построят второй аэропорт

Заказчиком проекта выступил ООО «Газпром инвест». На строительную площадку компании-подрядчики выйдут в IV квартале текущего года, однако сроки завершения работ пока не называются.

Как рассказывает «Фонтанке» гендиректор АО «Ленгазспецстрой» Владимир Беляков, что новые воздушные ворота планируются «с размахом». Длина взлетно-посадочной полосы составит 2,7 км. Административный корпус рассчитан на 200 человек обслуживающего персонала, к нему добавится еще один — для авиакомпании «Газпром авиа» — на 300 сотрудников. Первоначальная пропускная способность терминала составит 100 человек в час, но позднее она будет удвоена.

Известно, что в планах создателей соединить аэропорт с КАДом в районе Парашютной улицы и построить международный терминал. Собеседник издания также отметил, что «как будут достроены все запланированные вокруг "Лахта Центра" дороги, добраться из Левашово до штаб-квартиры "Газпрома" можно будет минут за 10–15».

Напомним, в августе 2019 года президент России Владимир Путин поручил модернизировать военный аэродром в Левашово, тем самым организовав в Петербурге второй аэропорт, как это было в советское время, когда в городе действовала авиабаза «Ржевка» в ленобластном поселке Ковалево.



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