В Смольном сообщили, что urban-фреску с изображением поэта и нобелевского лауреата Иосифа Бродского, которую вчера закрасили на стене напротив дома Мурузи, не согласовали соответствующие комитеты.
Власти Петербурга рассказали, почему закрасили фреску с Иосифом Бродским
«В нашем районе есть дворы и стены с рисунками, которые всех радуют, и их никто не пытается стереть, ни одна жилищно-коммунальная служба. Были даже специальные конкурсы на уровне города, когда на стенах что-то рисовали. Для того чтобы вернуть рисунок, пускай, не на том месте, а на другом, согласованном, нужно просто пойти и сделать все по плану, как написано. Есть понятный, простой механизм. Да, он не быстрый, это не за два часа делается. Но он есть, он вполне всем доступен», — отметили в пресс-службе городского правительства.
Отмечается, что изображения на зданиях, которые являют объектами культурного наследия согласовывает городской комитет по охране памятников (КГИОП), а рисунки на жилых домах и прочих зданиях — комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).
В КГА, которое должно было решать судьбу urban-фрески добавили, что сегодня в Петербурге нет официально согласованных росписей на зданиях, однако порядок их согласования в городе все-таки существует. Спикер добавил, что вопросов о согласовании изображения Бродского к ним также не поступало.
Автор портрета художник Олег Лукьянов сообщил, что готов вернуть фреску на еее место, однако заявил, что в городе не существует системы согласования стрит-арта: «Любое уличное искусство сегодня требует соблюдения каких-то там регламентов, норм и правил. В данный исторический момент у нас в городе как таковой отсутствует формат согласования стрит-арта, и все работы, которые появляются, подвергаются незамедлительному уничтожению. Причем работы художников уничтожают быстрее, чем позорные надписи или рекламу запрещенных средств», — отметил он. Однако затем добавил, что готов на диалог и попробует сделать «это все официально, легально».
Напомним, urban-фреска с изображением Иосифа Бродского появилась на стене школы напротив дома Мурузи, где жил поэт, 24 мая к его 80-летию. Меньше чем через сутки изображение было закрашено местными коммунальными службами. Сообщалось, что жалоба поступила от завхоза школы, на которой появилось изображение. На пропажу силуэта мгновенно отреагировали петербуржцы — всю ночь они приходили к месту, где располагалась фреска, и оставляли поверх свежей краски рукописные стихи.
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