Власти Петербурга рассказали, почему закрасили фреску с Иосифом Бродским

«В нашем районе есть дворы и стены с рисунками, которые всех радуют, и их никто не пытается стереть, ни одна жилищно-коммунальная служба. Были даже специальные конкурсы на уровне города, когда на стенах что-то рисовали. Для того чтобы вернуть рисунок, пускай, не на том месте, а на другом, согласованном, нужно просто пойти и сделать все по плану, как написано. Есть понятный, простой механизм. Да, он не быстрый, это не за два часа делается. Но он есть, он вполне всем доступен», — отметили в пресс-службе городского правительства.

Отмечается, что изображения на зданиях, которые являют объектами культурного наследия согласовывает городской комитет по охране памятников (КГИОП), а рисунки на жилых домах и прочих зданиях — комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).