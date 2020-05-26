В понедельник, 25 мая, сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили на полю трех подопечных — самочку из Липова, самца из Ключевского и еще одну самку из-под Выборга. Придумать им красивые имена биологи не смогли из-за большого количества ластоногих, которым требовалась помощь — поэтому называли их по тем медицинским проблемам, которые были выявлены. Поэтому посмотрите прямо сейчас, как радуются открытой воде «Вторая *опка», «Глистун» и «Носик».
Фонд друзей балтийской нерпы выпустил на волю трех подопечных. Посмотрите, как они радуются открытой воде
Как рассказывают биологи, самочку из Липово, имевшую обширную флегмону перианальной области и задних конечностей, назвали «Вторая *опка» — из-за места и размера операционной раны. Самца из Ключевского, который поставил рекорд Центра спасения по количеству ленточников после порции антигельминтных препаратов, назвали «Глистун». А имя тюленьки из-под Выборга — «Носик» — досталось уже после курса лечения — ей вцепились зубами в нос при дележке рыбы.
«Несмотря на свои некрасивые «рабочие» клички, наша троица отличнейшие ребята, особенно самец из Ключевского — выдержанный, можно сказать, рассудительный и дисциплинированный тюленище, который с первого дня понял, что ему помогают, и сам старался нам во всем помочь, хотя и видно было, что он настороже и нас опасается. На выпуске Вторая *опка сразу улетела к горизонту — как ракета. Все-таки хирургическое вмешательство под местным обезболиванием и длительная антибиотикотерапия произвели на нее отталкивающее впечатление. Ну а самец и Носик еще несколько минут поползали вдоль берега, все порассматривали, и лишь потом вместе отправились в море. Счастливой охоты!» — добавили биологи.
Напомним, на минувших выходных Фонд друзей балтийской нерпы выпустил на волю двух ладожских нерпят, которые приплыли на льдине в марте вместе с сопровождавшей их самкой прямо в центр Петербурга. Нерпят назвали «Братцами» — более беспокойный получил кличку Дикий Братец, а другой, уравновешенный и рассудительный, Умный Братец. животные успокаивались, только когда постоянно видели друг друга. До момента выпуска они росли вместе, а когда их опускали, то они очень долго прощались друг с другом.
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