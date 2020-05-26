Как рассказывают биологи, самочку из Липово, имевшую обширную флегмону перианальной области и задних конечностей, назвали «Вторая *опка» — из-за места и размера операционной раны. Самца из Ключевского, который поставил рекорд Центра спасения по количеству ленточников после порции антигельминтных препаратов, назвали «Глистун». А имя тюленьки из-под Выборга — «Носик» — досталось уже после курса лечения — ей вцепились зубами в нос при дележке рыбы.

«Несмотря на свои некрасивые «рабочие» клички, наша троица отличнейшие ребята, особенно самец из Ключевского — выдержанный, можно сказать, рассудительный и дисциплинированный тюленище, который с первого дня понял, что ему помогают, и сам старался нам во всем помочь, хотя и видно было, что он настороже и нас опасается. На выпуске Вторая *опка сразу улетела к горизонту — как ракета. Все-таки хирургическое вмешательство под местным обезболиванием и длительная антибиотикотерапия произвели на нее отталкивающее впечатление. Ну а самец и Носик еще несколько минут поползали вдоль берега, все порассматривали, и лишь потом вместе отправились в море. Счастливой охоты!» — добавили биологи.