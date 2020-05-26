Анна Нова, Александр Малич и Лилия Бурдинская снялись в фотопроекте «Огни большого города»

Анна Гофман: «Проект "Огни Большого Города" стали моим манифестом о нашей действительной, свободе внутри закрытых домов, театров и границ. Суть документальной фотографии – фиксировать подобные моменты для нас самих, для времени и для учебников. Мы выйдем из изоляции другими, это очевидно. Но мы выйдем по-прежнему художниками, актерами, танцорами и режиссерами. Ведь суть творчества – чувствовать изменения и изменяться. Мне хочется верить, что мне удалось запечатлеть это волнующее, сложное, невероятное время на наших лицах. В поддержку всех творцов Петербурга я сняла этот проект. Скоро мы встретимся и обнимемся – поздравим друг друга с началом нового жизненного этапа. Благодарю каждого, кто помог этому проекту родиться и воплотиться в жизнь».