Фотограф Анна Гофман, писатель Кристина Кретова и компания БФА, которая возводит жилой комплекс «Огни залива», в конце марта отсняли фотопроект, посвященный арт-сообществу на карантине. Среди героев – галерист Анна Нова, журналист и продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич, танцовщица и основатель студии Bye Bye Ballet Лилия Бурдинская, дизайнер Стас Лопаткин, писатель Кристина Кретова, а также режиссеры, оперные певцы, музыканты, издатели и художники.
Анна Нова, Александр Малич и Лилия Бурдинская снялись в фотопроекте «Огни большого города»
Анна Гофман: «Проект "Огни Большого Города" стали моим манифестом о нашей действительной, свободе внутри закрытых домов, театров и границ. Суть документальной фотографии – фиксировать подобные моменты для нас самих, для времени и для учебников. Мы выйдем из изоляции другими, это очевидно. Но мы выйдем по-прежнему художниками, актерами, танцорами и режиссерами. Ведь суть творчества – чувствовать изменения и изменяться. Мне хочется верить, что мне удалось запечатлеть это волнующее, сложное, невероятное время на наших лицах. В поддержку всех творцов Петербурга я сняла этот проект. Скоро мы встретимся и обнимемся – поздравим друг друга с началом нового жизненного этапа. Благодарю каждого, кто помог этому проекту родиться и воплотиться в жизнь».
Кристина Кретова: «Даже не думала, что небольшой вклад в работу над проектом станет для меня такой поддержкой и вдохновением в это непростое время. Я всегда знала, что главная ценность нашего города – это люди, но, читая анкеты участников, ты понимаешь, что это не просто слова, это реальность. Спасибо вам, что вы есть! Спасибо, что каждый день согреваете наш Питер огнем своего творчества!
Дмитрий Сухотин (генеральный директор ООО «Дудергофский проект»): «Мы с удовольствием откликнулись на предложение творческого тандема Анны и Кристины, чтобы оставаясь «предприятием непрерывного цикла», ни на день не остановившего стройку, поддержать творческих людей, которые не могут выполнять свою работу в полной мере. Мы рады, что проект получился очень качественным и теплым, что это и есть творчество, которое увидят множество людей. Приглашаем на нашу выставку!».
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