Согласно постановлению, «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза» необходимо «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге». Отмечается, что покойных будут хоронить в закрытых гробах. При этом о закрытии моргов речи не идет — они продолжат работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что, согласно предписанию главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, власти города «исключат осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими» от новой коронавирусной инфекции. Захоронения усопших будут производиться либо на Иликовском кладбище в Ломоносове, либо на Новом Колпинском городском кладбище. Кремацию умерших от Covid-19 также будет проводиться в Петербурге — в кремационном цехе № 2 крематория, который стоит отдельно от остальной постройки.

Напомним, 24 марта главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен.