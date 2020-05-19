18+

СМИ: в Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от причин их смерти

В связи с «продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки» в Петербурге запретили прощание с прощание с умершими вне зависимости от причин их смерти. О новых мерах по противодействию Covid-19 пишет «Фонтанка» со ссылкой на постановление главного санитарного врача города Наталии Башкетовой, которое еще официально не опубликовано.

Согласно постановлению, «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза» необходимо «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге». Отмечается, что покойных будут хоронить в закрытых гробах. При этом о закрытии моргов речи не идет — они продолжат работать в штатном режиме. 

Ранее стало известно, что, согласно предписанию главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, власти города «исключат осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими» от новой коронавирусной инфекции. Захоронения усопших будут производиться либо на Иликовском кладбище в Ломоносове, либо на Новом Колпинском городском кладбище. Кремацию умерших от Covid-19 также будет проводиться в Петербурге — в кремационном цехе № 2 крематория, который стоит отдельно от остальной постройки. 

Напомним, 24 марта главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты