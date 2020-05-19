Две пациентки старше 100 лет, вылечившиеся от коронавируса, выписаны из городской клинической больницы №52 в Москве. Одна из женщин недавно отметила 101-ый день рождения, вторая — ровно на полгода старше.
Из московской больницы выписаны две пациентки старше 100 лет, вылечившиеся от Covid-19
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Фото: Shutterstock.com
Одна из выписавшихся пациенток недавно отметила свой 101-ый день рождения — она победила коронавирус, имея целый комплекс сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек и опорно-двигательного аппарата. При поступлении у женщины диагностировали двустороннюю пневмонию и Covid-19 в средней форме тяжести. В стационаре пациентка провела 14 дней, из которых в отделении реанимации и интенсивной терапии — всего сутки. Вылечить коронавирусную инфекцию позволила сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.
Вторая пациентка ровно на полгода старше — медикам удалось стабилизовать ее состояние даже за меньший срок и без необходимости в интенсивной терапии. «У женщины имеются несколько хронических заболеваний, которые, по мнению врачей, соответствуют примерно 60 годам, поэтому организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом. Обе пациентки сейчас проходят восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы», — сообщают в столичном департаменте здравоохранения.
«Коронавирус представляет особую опасность для старшего поколения – для людей старше 65 лет. С возрастом ослабевает иммунная система, накапливаются сопутствующие болезни, усугубляющие течение инфекционного заболевания. Несмотря на все ограничительные мероприятия и режим самоизоляции инфекция все же иногда добирается до самых пожилых москвичей. Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре», — приводит РИА «Новости» слова главврача больницы №52 Марьяны Лысенко.
Напомним, в конце марта из больницы итальянского города Римини выписали 101-летнего местного жителя, вылечившегося от коронавируса. Мужчина, которого местные власти называют «Мистером Пи», родился в 1919 году — в разгар эпидемии испанского гриппа.
«Он видел все: голод, боль и прогресс, кризис и восстановление. Он прожил 100 лет, и судьба бросила ему новый вызов, невидимый и ужасный одновременно. И в 101 год он сумел выиграть битву с эпидемией. Он сделал это, чтобы доказать нам, что даже в таком возрасте будущее не предопределено», — заявила вице-мэр Римини Глория Лизи.
В конце апреля 101-летняя Анджелина Фридман, живущая в доме престарелых в штате Нью-Йорк, сумела победить коронавирус — она выздоровела и вернулась к нормальной жизни. Это уже вторая эпидемия, которую пережила Анджелина. Она родилась в 1918 году, в разгар эпидемии испанского гриппа, и сразу после появления на свет заразилась им.
В начале мая 113-летняя Мария Бранияс, жительница города Олот в каталонской провинции Жирона, вылечилась от коронавируса. Местные власти называют Бранияс самой пожилой женщиной в Испании — за свою жизнь она пережила пандемию «испанки», гражданскую войну в Испании, а теперь и пандемию Covid-19.
13 мая из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией, выписали москвичку Пелагею Пояркову. Она стала первой в России пожилым человеком, победившим коронавирус в 100 лет (да-да!).
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