Из московской больницы выписаны две пациентки старше 100 лет, вылечившиеся от Covid-19

Одна из выписавшихся пациенток недавно отметила свой 101-ый день рождения — она победила коронавирус, имея целый комплекс сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек и опорно-двигательного аппарата. При поступлении у женщины диагностировали двустороннюю пневмонию и Covid-19 в средней форме тяжести. В стационаре пациентка провела 14 дней, из которых в отделении реанимации и интенсивной терапии — всего сутки. Вылечить коронавирусную инфекцию позволила сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

Вторая пациентка ровно на полгода старше — медикам удалось стабилизовать ее состояние даже за меньший срок и без необходимости в интенсивной терапии. «У женщины имеются несколько хронических заболеваний, которые, по мнению врачей, соответствуют примерно 60 годам, поэтому организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом. Обе пациентки сейчас проходят восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы», — сообщают в столичном департаменте здравоохранения.

«Коронавирус представляет особую опасность для старшего поколения – для людей старше 65 лет. С возрастом ослабевает иммунная система, накапливаются сопутствующие болезни, усугубляющие течение инфекционного заболевания. Несмотря на все ограничительные мероприятия и режим самоизоляции инфекция все же иногда добирается до самых пожилых москвичей. Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре», — приводит РИА «Новости» слова главврача больницы №52 Марьяны Лысенко.