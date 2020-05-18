В Смольном опровергли тарифы на содержание в «Ленэкспо». СМИ сообщали о более 45 тысячах рублей на одного пациента

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, в последние недели решения о введении расценок на содержание пациентов в «Ленэкспо» не принимались. «Никаких новых тарифов, да еще и специально для «Ленэкспо», в комитете по здравоохранению в последние недели не утверждали», — приводят «Невские новости» заявление Комитета.

Напомним, ранее один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с Covid-19. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. Госпитализированная в «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания — и пожаловалась на условия содержания. Прокуратура Петербурга начала проверку.

Жителя Петербурга Илью Колпашникова в начале мая госпитализировали во временный госпиталь «Ленэкспо» — чтобы понаблюдать за состоянием поправляющегося пациента с Covid-19. В интервью «Собака.ru» он рассказал, почему его самочувствие за эту неделю лишь ухудшилось и каково быть узником импровизированной больницы.