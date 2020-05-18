В комментариях под видео горожане удивляются бобру в самом центре и в шутку недоумевают, почему грызун вышел в город без маски — ведь с 12 мая в Петербурге введен обязательный масочный и перчаточный режим. Согласно ему, все граждане должны пользоваться этими индивидуальными средствами защиты в общественных местах, в том числе транспорте и магазинах. Зачем мы все должны носить маску и перчатки объяснили в департаменте здравоохранения. Почему маски — новая реальность, объяснил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

На самом деле это не первый случай, когда бобры приходят в город. Ровно год назад журналист и блогер Юрий Дудь, прогуливаясь по Петербургу, заметил бобра — животное мирно плыло по каналу Грибоедова возле Львиного моста. Видео-подтверждение Дудь выложил в своем Instagram. «Выходишь с утра на канал Грибоедова, а там живой бобер! Ну и в сегодняшнюю погоду (сильно за 20 и ни облачка) Петербург просто лучший город на свете», — сообщил он.

Всем давно известно: смех — лучшее лекарство. И пока мир борется с пандемией коронавируса, в интернете продолжает процветать мем-культура. Все началось с котов и Наташи, которой срочно необходимо проснуться — неугомонные тут все уронили, обнулили, изолировали, даже побороли печенегов и половцев. Чтобы проследить, как хвостатые трактуют события весны 2020 года, «Собака.ru» собрала главные смешные (и злободневные!) картинки, не дающие интернету спокойно спать.