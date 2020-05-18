Как рассказали РИА «Новости» в Минздраве, ребенок родился 17 апреля. Covid-19 был диагностирован у тогда еще будущей матери на поздних сроках — она находилась в Правобережной районной больнице в родильном отделении. «У нее болезнь протекала в легкой форме, практически не было никаких симптомов, вся беременность проходила нормально, планово. Ребенок, как только родился, у него взяли анализ, он подтвердился, никаких признаков не было, симптомов тоже не было, у ребенка полностью бессимптомно протекало», — отметили в министерстве.

После родов, которые прошли планово, мать с ребенком перевели в детскую больницу города Владикавказ. «Там они пробыли под наблюдением пять дней, потому что первый случай у нас такой был. Врачи решили оставить под наблюдением и маму, и ребенка. Но все было хорошо, и их выписали домой. Сейчас они уже дома, состояние у них удовлетворительное, тесты показывают отрицательные результаты, так что уже наступило выздоровление и у ребенка, и у матери», — рассказали в Минздраве.

По состоянию на 17 мая, в Северной Осетии зафиксировано 2 165 случаев заболевания. 968 человек находятся на амбулаторном лечении, 141 человек находятся в больницах, 1 041 выздоровел, 15 скончались. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 671 человек.

Напомним, в апреле стало известно, что Смольный готов разместить в городских приютах детей, чьи родители или другие опекуны не могут о них позаботиться из-за коронавируса. В приюты их будут помещать только после необходимого медицинского обследования, а также беседы с психологом. Теле- и радиоведущая, единственная девушка-резидент Comedy Club на ТНТ Марина Кравец 4 апреля стала мамой (с чем мы ее поздравляем!). Дочь она родила в Москве в самый разгар пандемии Covid-19. Марина рассказала «Собака.ru», как справиться с волнением в это непростое время и дала пару советов будущим мамам, как сберечь свои нервы и настроиться на позитив.