В Петербург придет потепление после 20 мая. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов. При этом в выходные, 16 и 17 мая, температура воздуха не превысит отметку в +12 градусов.
В Петербурге ожидается потепление с 20 мая
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Фото: Shutterstock
Как рассказал Колесов, погоду в Петербурге по Ленинградской области определяет южная часть обширная циклона, который расположен над Скандинавией. По словам синоптика, это очень большой и старый циклон, центр которого находится сейчас где-то над Норвежским побережьем.
Сегодня, 16 мая, к Петербургу приблизится новый циклон, он будет немного севернее Финского залива и Петербурга, и принесёт небольшие дожди в районах Петербурга и Ленобласти. Ветер сохраняется весь период юго-западного и немного западного направления. Синоптик добавил, что сильного ветра не будет, в основном это 4-9 м/с.
В воскресенье ночью также ожидаются небольшие дожди и облачная погода. В Петербурге ночью немного потеплеет до +5 градусов, днём до +12. В понедельник сохранится примерно такая же температура — до +10…+12 градусов. «Сейчас ещё относительно холодные воздушные массы, и в ночные часы при минусовой температуры по территории Ленобласти может быть снег, пока не надо удивляться», — добавил Колесов.
Однако после этого петербуржцы могут ожидать потепление в городе. «Основное тепло ожидаем в третьей декаде месяца. Это в 20-х числах. 21 число ещё будет рубежным, там проходит ещё циклон. Ветер снова повернет к северному направлению, и не исключены осадки в виде снега. С 22 числа начнется более существенное повышение температуры воздуха, — сказал Александр Колесов», — заключил Александр Колесов.
Напомним, минувший апрель в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. По словам синоптика, средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год с результатом +2,3 градуса. 7 апреля в Петербурге зафиксирован первый температурный рекорд. Так тепло не было уже 24 года — в 13:00 температура воздуха достигла +15,8 градусов.
9 марта в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году. Утро 14 марта стало самым холодным с начала весны. Синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода. На счету марта-2020 было три температурных рекорда. Последний зафиксировали 25 марта, когда воздух прогрелся до 12,5 градусов выше нуля.
В саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге начинает цвести сакура. Уже к 24 марта на ветках появились первые небольшие бутоны. Как говорят петербуржцы, еще несколько дней — и первое дерево будет радовать горожан дивными цветами. В 2019 году первые цветы появились на деревьях сакуры в феврале — в Японском саду на Аптекарском острове. А в саду Дружбы сакура распустилась в конце апреля — «Собака.ru» собрала самые цветущие фотокарточки.
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