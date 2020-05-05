Власти Петербурга объяснили, почему лечение коронавируса плазмой не будет широко доступно

Так, сдать кровь для лечения других пациентов с коронавирусом не смогут дети, пожилые люди и те, кто страдает инфекционными заболеваниями — в том числе гепатитами В и С и туберкулезом. Кроме того, потенциальных доноров будут тестировать на наличие антител к коронавирусу. Как сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, именно поэтому говорить о сотнях и тысячах донорах не приходится — речь идет лишь о десятках, у которых с их согласия можно будет забрать плазму и перелить ее нуждающимся.

«В любом случае это не панацея и не тот метод лечения, который будет доступен очень широко. Хотя такой метод используется, есть отзывы о нем положительные, мы должны тоже предоставить такую возможность и использовать этот ресурс для оказания помощи пациентам», — добавил он.

«В соответствии с методическими рекомендациями, проведение такой терапии возможно только в рамках научно-исследовательских работ. Сейчас совместно подготовлен протокол работы между городской станцией переливания крови и больницей № 40. Выбирается пул пациентов, у которых есть высокий титр антител, которые две недели назад и более были выписаны из городских больниц и которые готовы сдать свою плазму для того, чтобы в последующем использовать для оказания помощи тяжелым больным», — добавил Лисовец.

С конца апреля в Петербурге начали применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных. Этот метод используется в США, Германии и Китае. Врачи сообщают: плазма крови переболевших Covid-19 может спасти жизнь тяжелым больным с коронавирусной инфекцией. В Москве донорами стали уже 60 человек. В их числе чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, который сам боролся с коронавирусной инфекцией.