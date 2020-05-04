Для тяжелы больных в поликлинике, которая на время станет отделением больницы №20, будет предусмотрено реанимационное отделение. Также будут обустроены посты медицинских сестер, помещения для хранения лекарств, процедурные кабинеты и все, что необходимо для функционирования стационара.

«Для разделения грязных и чистых потоков оборудуются санпропускники. Для обеспечения непрерывной работы персонала будут организованы зоны отдыха и длительного пребывания медицинских работников.Дополнительно предусматривается сквозной проезд вокруг здания и пандус для завоза пациентов», — отмечают в пресс-службе Смольного. Планируемая дата открытия — 15 мая.

Напомним, ранее онкоцентр имени Н.Н. Петрова попал в список медицинских учреждений, которые в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе будут перепрофилированы для лечения больных коронавирусом. Под петицией против этого подписалось более 100 000 человек. Позже шесть отделений онкологического центра закрыли на карантин из-за коронавируса. Covid-19 и внебольничные пневмонии диагностировали у пациентов и медицинских работников.

Кроме того, в воскресенье, 3 мая, во временный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо» поступили первые пациенты с легкой формой коронавируса. В общей сложности там лечатся 24 человека.